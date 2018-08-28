Estado abre 1,2 mil vagas com salários de até R$ 9 mil

Sedu terá 1.200 vagas para professor e agente de suporte educacional Crédito:

O governo do Estado vai abrir 1.257 vagas em seis concursos públicos nos próximos meses. A remuneração pode chegar a R$ 9.326,63. Todos os servidores recebem também auxílio-alimentação no valor de R$ 300. O anúncio das contratações foi feito ontem pelo governador Paulo Hartung.

As oportunidades serão para cargos de níveis médio e superior para a Junta Comercial (Jucees), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), os institutos de Pesos e Medidas (Ipem-ES) e de Obras Públicas (Iopes), e as secretarias da Educação (Sedu) e de Controle e Transparência (Secont).

A maior oferta de vagas está concentrada na Sedu, com 1,2 mil chances. Deste total, mil oportunidades serão para o cargo de professor e 200 para agente de suporte educacional. A remuneração é de R$ 1.825,82 e R$ 2.081,68.

Na última semana, foram nomeados 957 aprovados para os cargos de professor e pedagogo. Percebemos que 20% desses profissionais eram de outros Estados. Agora, anunciamos a contratação de mais profissionais, que vão substituir aqueles que trabalham em designação temporária, afirma do secretário da Educação, Haroldo Rocha.

Ele destaca também que a expectativa é de que o concurso para agente tenha em torno de 30 mil candidatos, enquanto que para professor cerca de 25 mil participantes.

Já a Secont vai abrir concurso com dez vagas para auditor. O requisito para concorrer ao cargo é ter nível superior em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Jurídicas, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação. O salário é de R$ 9.326,63.

Segundo o secretário titular da pasta, Marcos Pugnal, o órgão passou por recente reestruturação. O Estado é o mais eficiente na aplicação da Lei Anticorrupção e os novos auditores vão colaborar ainda mais com o controle contra a corrupção, destaca.

Já o Ipem-ES vai preencher 15 vagas, sendo cinco para assistente de suporte, três para analista de suporte e sete para agente fiscal. A remuneração varia de R$ 1.825,82 a R$ 4.443,60.

Já quem é formado em Engenharia poderá se inscrever nos concursos do Iopes (seis vagas) e DER (16 vagas). Eles vão receber salário de R$ 6.162,16. Haverá, ainda, outras dez chances na Junta Comercial.

A secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Dayse Lemos, destacou que as novas contratações estão de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Teto de Gastos. Faremos esforços para divulgar os editais ainda este ano, diz.

SAIBA MAIS

Instituto de Pesos e Medidas (Ipem)

Vagas

Serão 15 oportunidades, sendo cinco para assistente de suporte e gestão, metrologia e qualidade, três para analista de suporte e gestão, metrologia e qualidade e sete para agente fiscal de gestão, metrologia e qualidade.

Remuneração

R$ 1.828,82 para quem tem nível médio e R$ 4.443,60 para nível superior.

Requisito

Para o cargo de assistente é preciso ter o nível médio, enquanto que para analista e agente é preciso nível superior. Dentre as formações, estão Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Psicologia, Serviço Social, Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Sistema da Informação.

Sedu

Vagas

1.200 vagas, das quais 200 para agente de suporte educacional e 1.000 para professor, em diferentes especialidades.

Remuneração

R$ 1.825,82 para agente e R$ 2.081,68 para professor.

Requisito

Nível médio para o cargo de agente e nível superior para professor.

Junta comercial

Vagas

Dez chances, das quais três para técnico de registro empresarial, três para técnico administrativo e quatro para analista de registro empresarial.

Remuneração

R$ 2.050,91 para técnico e R$ 4.443,60 para analista.

Requisitos

Os candidatos aos cargos de técnico precisam ter nível médio, enquanto que para analista é preciso ter nível superior, voltado para formações como Administração, Direito, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e outras.

Secretaria de Controle e Transparência

Vagas

Dez para o cargo de auditor.

Remuneração

R$ 9.326,63.

Requisito

Nível superior em Engenharia Civil, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Administração e Tecnologia da Informação.

Instituto de Obras Públicas

Vagas

Seis para o cargo de técnico superior operacional.

Remuneração

R$ 6.162,16.

Requisito

O candidato precisa ter nível superior em Engenharia.

Departamento de Estradas e Rodagem

Vagas

16 para o cargo de técnico superior operacional.

Remuneração

R$ 6.162,16.

Requisito