Espírito Santo terá 2.513 vagas em 18 concursos públicos até 2019

Polícia Militar contar com 310 novos profissionais Crédito: Fernando Madeira

O governo do Espírito Santo vai abrir 2.513 vagas em 18 concursos públicos até 2019. As oportunidades serão para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil.

As contratações estão previstas na Lei Orçamentária Anual do Estado, que foi detalhada nesta quinta-feira (27) pelo governador Paulo Hartung e secretário de Economia e Planejamento, Regis Mattos Teixeira.

Dentre os certames, três são novos: Polícia Militar, Secretaria de Agricultura (Seag) e Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), com 350 vagas. Serão 350 chances, 35 e cinco, respectivamente. Essas seleções deverão ocorrer apenas no ano que vem.

Além das novas oportunidades, o chefe do Poder Executivo já autorizou 15 concursos em 12 órgãos diferentes. Alguns deles poderão ter os editais publicados ainda em 2018.

Dentre as seleções já autorizadas, o primeiro edital a sair deverá ser o da Polícia Civil, com 173 vagas. Na última semana, ficou definido que o Instituto AOCP será o responsável pelo certame. A expectativa é de que o edital seja divulgado em breve. O salário pode chegar a R$ 4.860,80. A PC terá ainda 33 chances para delegado, com remuneração de R$ 10 mil.

O Estado ainda tem duas seleções em andamento na PM e Corpo de Bombeiros, totalizando 437 chances.

CONFIRA OS CONCURSOS

POLÍCIA MILITAR

Foram anunciadas 310 novas vagas para a corporação. A maior oferta deverá ser para o cargo de soldado. O candidato precisa ter o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. O subsídio bruto dos soldados é de R$ 2.778,43.

IDAF

Serão 35 vagas com cargos de níveis médio e técnico. De acordo com o órgão, os salários podem chegar a R$ 2.578,98. Ainda não há previsão para realização do processo seletivo.

SECRETARIA DE AGRICULTURA

A oferta será de 5 vagas. Serão para técnico superior operacional, com salário previsto de R$ 5.868,72.

POLÍCIA CIVIL

Serão abertas 173 vagas. A previsão é de que as regras da seleção sejam divulgadas ainda este mês. O certame vai oferecer 20 chances para escrivão, 50 para perito oficial criminal, quatro para psicólogo, 15 para médico legista, 60 para investigador de polícia e quatro para assistente social. Os cargos exigem o nível superior e a remuneração é de R$ 4.860,80. Haverá ainda 20 oportunidades para auxiliar de perícia médico legal, que tem como requisito o nível médio. O salário é de R$ 3.449,60.

POLÍCIA CIVIL II

O governo estadual também autorizou a abertura de concurso com 33 vagas para delegado (nível superior), com salário de R$ 10.058,56. O candidato precisa ter o nível superior em Direito.

DETRAN

A oferta será de 94 vagas. Serão 80 chances para o cargo de assistente de trânsito (nível médio), com remuneração de R$ 2.409,75. Haverá ainda 14 vagas para analista de trânsito, com salário de R$ 5.179,94. As funções são destinadas a profissionais de nível superior em áreas como Administração, Análise de Sistema, Ciências da Computação, Arquitetura, Economia, Psicologia e Serviço Social.

IASES

Vai abrir concurso com 200 vagas de agente socieducativo. O cargo exige o nível médio e a remuneração é de R$ 2.467,59.

IASES II

O órgão também vai abrir 53 vagas para cargos administrativos. Quem tem o nível superior poderá se inscrever para os cargos de analista (15), pedagogo (5), psicólogo (7) e assistente social (10). Os salários chegam a R$ 4.443,60. Haverá ainda 16 vagas para assistente de suporte (nível médio), com salário de R$ 1.825,82.

SECRETARIA DE JUSTIÇA

O órgão vai abrir 200 vagas para inspetor penitenciário, com salário de R$ 2.776,04. Os novos servidores vão substituir os que atuam em Designação Temporária.

SECRETARIA DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Serão abertas 125 vagas, das quais 35 para analista (para formados em Economia, Direito, Ciências Contábeis e Administração), com salário de R$ 4.443,60, e 90 oportunidades para assistente de gestão (nível médio), com salário de R$ 1.825,82.

IEMA

O certame vai preencher 23 vagas no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), com chances para cargos de níveis médio e superior, e com remuneração que varia de R$ 1.738,88 a R$ 4.984,18.

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ARSP)

Serão cinco vagas para cargos de nível superior. A remuneração inicial pode chegar a R$ 5.024,74.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Serão 1,2 mil chances para professor e 200 para agente de suporte educacional. A remuneração é de R$ 2.081,68 e R$ 1.825,82, respectivamente.

SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Serão dez vagas para auditor. O requisito para concorrer ao cargo é ter nível superior em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Jurídicas, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação. O salário é de R$ 9.326,63.

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS (IPEM)

O Ipem-ES vai preencher 15 vagas, sendo cinco para assistente de suporte, três para analista de suporte e sete para agente fiscal. A remuneração varia de R$ 1.825,82 a R$ 4.443,60. Para o cargo de assistente é preciso ter o nível médio, enquanto que para analista e agente nível superior. Dentre as formações estão Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Psicologia, Serviço Social, Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Sistema da Informação.

IOPES

Serão seis vagas para engenheiro, com salário de R$ 6.162,16.

DER

Serão 16 vagas para o cargo de técnico superior operacional. Para se inscrever, é necessário ter formação em engenharia. A remuneração é de R$ 6.162,16.

JUNTA COMERCIAL

Serão 10 chances, das quais três para técnico de registro empresarial, três para técnico administrativo e quatro para analista de registro empresarial. Na última semana, já foi definida a comissão que ficará responsável pela seleção. A remuneração é de R$ 2.050,91 para técnico e R$ 4.443,60 para analista. Os candidatos aos cargos de técnico precisam ter nível médio, enquanto que para analista é preciso ter nível superior, voltado para formações como Administração, Direito, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e outras.