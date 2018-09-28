Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Espírito Santo terá 2.513 vagas em 18 concursos públicos até 2019
Salários de até R$ 10 mil

Espírito Santo terá 2.513 vagas em 18 concursos públicos até 2019

Oportunidades serão para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 13:21

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 13:21

Polícia Militar contar com 310 novos profissionais Crédito: Fernando Madeira
O governo do Espírito Santo vai abrir 2.513 vagas em 18 concursos públicos até 2019. As oportunidades serão para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil.
As contratações estão previstas na Lei Orçamentária Anual do Estado, que foi detalhada nesta quinta-feira (27) pelo governador Paulo Hartung e secretário de Economia e Planejamento, Regis Mattos Teixeira.
Dentre os certames, três são novos: Polícia Militar, Secretaria de Agricultura (Seag) e Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), com 350 vagas. Serão 350 chances, 35 e cinco, respectivamente. Essas seleções deverão ocorrer apenas no ano que vem.
Além das novas oportunidades, o chefe do Poder Executivo já autorizou 15 concursos em 12 órgãos diferentes. Alguns deles poderão ter os editais publicados ainda em 2018.
Dentre as seleções já autorizadas, o primeiro edital a sair deverá ser o da Polícia Civil, com 173 vagas. Na última semana, ficou definido que o Instituto AOCP será o responsável pelo certame. A expectativa é de que o edital seja divulgado em breve. O salário pode chegar a R$ 4.860,80. A PC terá ainda 33 chances para delegado, com remuneração de R$ 10 mil.
O Estado ainda tem duas seleções em andamento na PM e Corpo de Bombeiros, totalizando 437 chances.
> Espírito Santo terá mais três concursos públicos
CONFIRA OS CONCURSOS
POLÍCIA MILITAR
Foram anunciadas 310 novas vagas para a corporação. A maior oferta deverá ser para o cargo de soldado. O candidato precisa ter o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. O subsídio bruto dos soldados é de R$ 2.778,43.
IDAF
Serão 35 vagas com cargos de níveis médio e técnico. De acordo com o órgão, os salários podem chegar a R$ 2.578,98. Ainda não há previsão para realização do processo seletivo.
SECRETARIA DE AGRICULTURA
A oferta será de 5 vagas. Serão para técnico superior operacional, com salário previsto de R$ 5.868,72.
POLÍCIA CIVIL
Serão abertas 173 vagas. A previsão é de que as regras da seleção sejam divulgadas ainda este mês. O certame vai oferecer 20 chances para escrivão, 50 para perito oficial criminal, quatro para psicólogo, 15 para médico legista, 60 para investigador de polícia e quatro para assistente social. Os cargos exigem o nível superior e a remuneração é de R$ 4.860,80. Haverá ainda 20 oportunidades para auxiliar de perícia médico legal, que tem como requisito o nível médio. O salário é de R$ 3.449,60.
POLÍCIA CIVIL II
O governo estadual também autorizou a abertura de concurso com 33 vagas para delegado (nível superior), com salário de R$ 10.058,56. O candidato precisa ter o nível superior em Direito.
DETRAN
A oferta será de 94 vagas. Serão 80 chances para o cargo de assistente de trânsito (nível médio), com remuneração de R$ 2.409,75. Haverá ainda 14 vagas para analista de trânsito, com salário de R$ 5.179,94. As funções são destinadas a profissionais de nível superior em áreas como Administração, Análise de Sistema, Ciências da Computação, Arquitetura, Economia, Psicologia e Serviço Social.
IASES
Vai abrir concurso com 200 vagas de agente socieducativo. O cargo exige o nível médio e a remuneração é de R$ 2.467,59.
IASES II
O órgão também vai abrir 53 vagas para cargos administrativos. Quem tem o nível superior poderá se inscrever para os cargos de analista (15), pedagogo (5), psicólogo (7) e assistente social (10). Os salários chegam a R$ 4.443,60. Haverá ainda 16 vagas para assistente de suporte (nível médio), com salário de R$ 1.825,82.
SECRETARIA DE JUSTIÇA
O órgão vai abrir 200 vagas para inspetor penitenciário, com salário de R$ 2.776,04. Os novos servidores vão substituir os que atuam em Designação Temporária.
SECRETARIA DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
Serão abertas 125 vagas, das quais 35 para analista (para formados em Economia, Direito, Ciências Contábeis e Administração), com salário de R$ 4.443,60, e 90 oportunidades para assistente de gestão (nível médio), com salário de R$ 1.825,82.
IEMA
O certame vai preencher 23 vagas no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), com chances para cargos de níveis médio e superior, e com remuneração que varia de R$ 1.738,88 a R$ 4.984,18.
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ARSP)
Serão cinco vagas para cargos de nível superior. A remuneração inicial pode chegar a R$ 5.024,74.
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Serão 1,2 mil chances para professor e 200 para agente de suporte educacional. A remuneração é de R$ 2.081,68 e R$ 1.825,82, respectivamente.
SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA
Serão dez vagas para auditor. O requisito para concorrer ao cargo é ter nível superior em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Jurídicas, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação. O salário é de R$ 9.326,63.
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS (IPEM)
O Ipem-ES vai preencher 15 vagas, sendo cinco para assistente de suporte, três para analista de suporte e sete para agente fiscal. A remuneração varia de R$ 1.825,82 a R$ 4.443,60. Para o cargo de assistente é preciso ter o nível médio, enquanto que para analista e agente nível superior. Dentre as formações estão Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Psicologia, Serviço Social, Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Sistema da Informação.
IOPES
Serão seis vagas para engenheiro, com salário de R$ 6.162,16.
DER
Serão 16 vagas para o cargo de técnico superior operacional. Para se inscrever, é necessário ter formação em engenharia. A remuneração é de R$ 6.162,16.
JUNTA COMERCIAL
Serão 10 chances, das quais três para técnico de registro empresarial, três para técnico administrativo e quatro para analista de registro empresarial. Na última semana, já foi definida a comissão que ficará responsável pela seleção. A remuneração é de R$ 2.050,91 para técnico e R$ 4.443,60 para analista. Os candidatos aos cargos de técnico precisam ter nível médio, enquanto que para analista é preciso ter nível superior, voltado para formações como Administração, Direito, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e outras.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mel Maia responde a críticas sobre aparência após morte da mãe
Imagem de destaque
Defesa de Hytalo Santos tenta anular condenação com base na 'lei Felca'
Imagem de destaque
Duas crianças são resgatadas desacordadas de incêndio em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados