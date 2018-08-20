ES terá mais quatro concursos públicos com mais de 500 vagas

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O governo do Espírito Santo autorizou nesta segunda-feira (20) a abertura de quatro concursos públicos que somam mais de 500 vagas. Serão realizados concursos para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases), Polícia Civil e Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). Ao todo, são 527 vagas.

Para o Detran, serão disponibilizadas 94 vagas, sendo 80 para o cargo de assistente de trânsito (nível médio), com remuneração de R$ 2.409,75, e 14 para analista de trânsito (nível superior), com salário de R$ 5.179,94. Esta oportunidade é voltada para diferentes formações como Administração, Análise de Sistema, Ciências da Computação, Arquitetura, Economia Psicologia e Serviço Social.