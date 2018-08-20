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Concursos

ES terá mais quatro concursos públicos com mais de 500 vagas

Estão autorizados concursos para a Polícia Civil, Iases, Sejus e Detran

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 18:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 18:20
Crédito: Komsomolec | Pixabay
O governo do Espírito Santo autorizou nesta segunda-feira (20) a abertura de quatro concursos públicos que somam mais de 500 vagas. Serão realizados concursos para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases), Polícia Civil e Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). Ao todo, são 527 vagas. 
Para o Detran, serão disponibilizadas 94 vagas, sendo 80 para o cargo de assistente de trânsito (nível médio), com remuneração de R$ 2.409,75, e 14 para analista de trânsito (nível superior), com salário de R$ 5.179,94. Esta oportunidade é voltada para diferentes formações como Administração, Análise de Sistema, Ciências da Computação, Arquitetura, Economia Psicologia e Serviço Social.
> Leia mais publicações sobre Concursos e Empregos
O concurso da Polícia Civil terá 33 vagas para delegado (nível superior) com salário de R$ 10.058,56. É exigida a formação em Direito. Já o Iases e a Sejus terão juntos 400 vagas de nível médio: 200 para o cargo de agente socioeducativo, com salário de R$ 2.467,59, e 200 para inspetor penitenciário, com salário de R$ 2.776,04. Os valores  de todos os salários já incluem auxílio-alimentação de R$ 300.

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