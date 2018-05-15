Empresas contratam jovens talentos com salário de até R$ 7,5 mil

Programas oferecem vagas para jovens em todo o país Crédito: Reprodução internet

Jovens talentos que queiram ingressar em uma grande empresa devem ficar atentos. Isso porque três grandes empresas estão com inscrições abertas para os programas de trainee. A remuneração pode chegar a R$ 7,5 mil.

A fabricante de cigarros Souza Cruz abriu seleção para o programa de trainees Global Graduate Programme. A oferta é de 14 vagas e a remuneração inicial é de R$ 7.567. Os selecionados recebem ainda assistência médica, odontológica e oftalmológica, reembolso médico (80%), auxílio farmácia, seguro de Vida, entre outros.

Os interessados podem se inscrever até o dia 4 de junho e devem ser feitas exclusivamente pela internet

Para participar, o candidato deve ser fluente em inglês, ter no máximo três anos de formado e disponibilidade para mudar de cidade. As vagas são para destinadas a recém-formados dos cursos de administração, engenharias, comunicação social, publicidade, marketing, agronomia, contabilidade, economia e direito.

SAS

O Programa de Trainee do SAS recebe inscrições até o dia 20 de maio, no site www.traineesas.com.br . A empresa busca talentos de todo o Brasil que apostem na construção de uma carreira profissional em uma companhia de soluções para Educação.

A seleção é aberta a candidatos que estejam no último ano de qualquer curso universitário ou ser graduado há no máximo dois anos. O programa tem a duração de um ano e a expectativa é de que sejam contratados doze trainees para trabalharem em São Paulo (SP) ou Fortaleza (CE).

Durante esse período, o trainee passará por uma imersão em diferentes áreas da companhia até ser efetivado em um setor específico. Ao final, os dois trainees responsáveis pelos melhores projetos ganharão bolsas de MBA.

O SAS é uma Plataforma de Educação que desenvolve conteúdo, tecnologia e serviços para mas mais de 700 escolas e 230 mil alunos em todo o Brasil.

Ernst & Young

Já o Programa de Trainee da Ernest & Young oferece 700 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até dois anos). Para a atuação em Ciências Contábeis, alunos a partir do 2º ano podem se candidatar e é necessário o nível básico de inglês. Para as vagas em Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Física, TI, Matemática e Relações Internacionais, serão aceitos alunos do penúltimo ano de graduação e com nível de inglês intermediário.

A remuneração não foi informada. As inscrições seguem até 22 de junho pelo site Vagas.com