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Nível médio

Empresas abrem vaga de emprego para pessoas com deficiência

Ao todo, são 55 oportunidades com carteira assinada

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 12:59
Carteira de trabalho: comportamento conta na hora de brigar pela vaga de emprego Crédito: Fernando Madeira - 05/08/2016
Oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência em duas empresas. As chances são para quem tem o ensino médio.
A BrasilCenter Comunicações, localizada em Vila Velha, está com 50 vagas vaga para representante de atendimento.Os interessados devem entrar em contato no telefone: (27) 2121-4626.
Para participar da seleção, é necessário ter o ensino médio, mais de 18 anos e noções de informática. De acordo com a empresa, não é necessário ter experiência, disponibilidade nos finais de semana e possuir laudo médico.
A remuneração é de R$ 954,00, além de vale transporte, ticket alimentação, assistência médica/odontológica, possibilidade de crescimento profissional, convênios sociais, entre outros benefícios.
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Os restaurantes McDonalds localizados em Vila Velha estão com 5 vagas abertas para pessoas com deficiência. Os interessados precisam ter mais de 18 anos. Não é exigida experiência anterior e o início é imediato.
A entrevista é realizada toda segunda-feira, às 14h no escritório central, que fica na Avenida Princesa Isabel, 287, Centro, Vitória. Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão: seguro de vida, assistência médica e odontológica, vale-transporte, treinamento inicial e contínuo e plano de carreira.
 

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