Empresas abrem vaga de emprego para pessoas com deficiência

Carteira de trabalho: comportamento conta na hora de brigar pela vaga de emprego Crédito: Fernando Madeira - 05/08/2016

Oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência em duas empresas. As chances são para quem tem o ensino médio.

A BrasilCenter Comunicações, localizada em Vila Velha, está com 50 vagas vaga para representante de atendimento.Os interessados devem entrar em contato no telefone: (27) 2121-4626.

Para participar da seleção, é necessário ter o ensino médio, mais de 18 anos e noções de informática. De acordo com a empresa, não é necessário ter experiência, disponibilidade nos finais de semana e possuir laudo médico.

A remuneração é de R$ 954,00, além de vale transporte, ticket alimentação, assistência médica/odontológica, possibilidade de crescimento profissional, convênios sociais, entre outros benefícios.

Os restaurantes McDonalds localizados em Vila Velha estão com 5 vagas abertas para pessoas com deficiência. Os interessados precisam ter mais de 18 anos. Não é exigida experiência anterior e o início é imediato.

A entrevista é realizada toda segunda-feira, às 14h no escritório central, que fica na Avenida Princesa Isabel, 287, Centro, Vitória. Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão: seguro de vida, assistência médica e odontológica, vale-transporte, treinamento inicial e contínuo e plano de carreira.