Empresa desiste de organizar concurso público da Polícia Civil no ES

O Instituto Acesso de Ensino, Pesquisa, Avaliação, Seleção e Emprego não vai mais organizar o concurso público da Polícia Civil do Espírito Santo. Na edição desta quarta-feira (9) do Diário Oficial, a corporação publicou o aviso de cancelamento da contratação da empresa.

De acordo com a Polícia Civil, o Instituto Acesso desistiu de organizar o concurso previsto para este ano, sob a alegação de prejuízo com a promulgação da Lei Ordinária 10.822/2018, que prevê a dispensa de pagamento de taxas de inscrição para candidatos que são isentos de apresentar a declaração anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

Ainda de acordo com a PC, o pedido de desistência foi publicado na edição desta quarta-feira do Diário Oficial do Estado e tão logo será reiniciado o processo para seleção de nova empresa. Com isso, uma nova licitação será feita e o edital de abertura não tem prazo para ser publicado.

O concurso público prevê 173 vagas em cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 3.449,60 a R$ 4.860,80, respectivamente. As chances são para os cargos de escrivão de polícia (20), perito oficial criminal (50), psicólogo (4), médico legista (15), auxiliar de perícia médico legal (20), investigador de polícia (60) e assistente social (4). O cargo de auxiliar de perícia médico legal é destinado a candidatos que tenham o ensino médio. Para as demais oportunidades, a exigência é ter o nível superior.