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Emprego: semana começa com mais de 670 vagas abertas no ES

Vagas estão disponíveis em agências do Sine ligadas ao governo do estado e em agências administradas pelas prefeituras de Vitória e de Cariacica.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 02:32

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 02:32

Emprego: semana começa com mais de 670 vagas abertas no ES Crédito: ARQUIVO
Quem está à procura de um novo emprego encontra, nesta segunda-feira (22), pelo menos 679 oportunidades nas agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) vinculadas ao governo do Espírito Santo e também nas agências ligadas às prefeituras de Vitória e Cariacica. Os dados são do Sine e das prefeituras.
Os interessados devem ir a uma unidade do Sine e apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência. Confira o horário de funcionamento e o endereço das agências no estado.
Com os documentos, é elaborado um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional do candidato.
As agências do Sine selecionam os profissionais de acordo com o perfil exigido pela empresa, e os candidatos que atendem aos requisitos recebem uma carta de recomendação e são encaminhados para fazer entrevista com o empregador.
Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.
CONFIRA AS VAGAS:
Agência do Trabalhador de Vitória
Endereço: Centro de Cidadania "Zumbi das Palmeiras" - Casa do Cidadão - Avenida Maruípe, nº 2.544, Itararé
Horário de funcionamento: das 8h às 17h, de segunda a sexta.
Agência do Trabalhador de Vitória
VAGAS
Acabador de mármore e granito -1
Assistente de vendas - 1
Atendente de telemarketing - 20
Atendente de telemarketing - 10
Confeiteiro - 1
Consultor de vendas - 4
Cozinheiro geral - 1
Esteticista - 1
Gerente de restaurante - 1
Manicure - 7
Mecânico de automóvel - 1
Operador de caixa - 1
Pizzaiolo - 1
Promotor de vendas - 5
Representante comercial autônomo - 1
Representante comercial autônomo - 10
Técnico de manutenção elétrica - 1
Tosador de animais domésticos - 1
Vendedor porta a porta - 1
Vendedor porta a porta - 1
Vendedor porta a porta - 40
Auxiliar administrativo - 3
Sorveteiro - 1
Recepcionista atendente - 2
Auxiliar de expedição - 2
Supervisor comercial - 1
Mecânico de suspensão - 2
Técnico de manutenção de equipamento de comutação telefônica - 1
Técnico em automação industrial - 1
Mecânico de manutenção de compressores de ar - 2
Supervisor de vendas no varejo - 1
Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto - 1
Analista financeiro (economista) - 1
Total:128 vagas
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA 
Endereço: Avenida Kléber Andrade, 05, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade)
Horário de atendimento: de segunda-feira à sexta-feira, de 9h às 17h
Das 254 vagas ofertadas pela agência, 86 são destinadas às pessoas com deficiência. Há oportunidades para assistente administrativo, atendente de loja, mecânico e recepcionista, além de vagas para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz.
Confira as oportunidades neste link.
Vagas agências do Sine vinculadas ao governo do Estado:
ANCHIETA
Auxiliar de departamento fiscal  1
Dentista com especialização em Ortodontia  1
ARACRUZ
 
Técnico mecânico veicular  1
Fiscal de loja  10
Encarregado  6
Gerente  1
Subgerente  1
Açougueiro  3
Operador de câmaras frias  2
Padeiro  2
Ajudante de cozinha  4
Confeiteiro  1
Copeiro  1
Saladeira  2
Cozinheiro  2
Barra de São Francisco
Almoxarife  1
Analista financeiro  1
Auxiliar de cozinha  1
Auxiliar industrial  1
Auxiliar de produção (para pessoa com deficiência-PCD)  1
Comprador  1
Costureira  1
Eletricista de manutenção industrial  1
Garçom  1
Operador de caixa  1
Operador de empilhadeira  1
Operador de pórtico rolante  1
Operador de ponte rolante  1
Soldador  1
Técnico em Edificações  1
Técnico em Segurança do Trabalho  1
Vendedor Externo  1
Cachoeiro de Itapemirim
Acabador de granito  6
Assistente de logística  1
Assistente de marketing  1
Atendente comercial  1
Auxiliar de cartório  1
Auxiliar de manutenção (para pessoa com deficiência-PCD)  1
Colorista têxtil  1
Mecânico Diesel  1
Oficial Polivalente  1
Representante Comercial  4
Vendedor  1
Cariacica
Representante comercial  1
Técnico em automação industrial  1
Vendedor de consórcio  2
Vendedor porta a porta  1
COLATINA
Vendedor porta a porta  1
Operador de empilhadeira  1
Encarregado da construção civil pesada  2
Auxiliar de pessoal  1
Eletricista de iluminação pública  1
Auxiliar de linha de produção  1
Ajudante de obra pesada  5
Vendedor de consórcio  1
Técnico em Segurança do Trabalho  2
Modelista de roupa  1
LINHARES
Ajudante de motorista  5
Analista ambiental  1
Apontador de campo  1
Assistente de vendas  1
Auxiliar administrativo  1
Auxiliar de campo  1
Auxiliar de estoque  15
Auxiliar de produção (para pessoa com deficiência-PCD)  1
Auxiliar nos serviços de alimentação  1
Biólogo  1
Biologista  1
Chapista de lanchonete  1
Cirurgião dentista  clínico geral  1
Costureira de reparação de roupas de festa  2
Encarregado de manutenção  1
Estoquista  1
Farmacêutico  1
Gerente de segurança  1
Isolador  1
Marmorista  1
Mecânico de automóvel linha diesel  1
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel  3
Mecânico de manutenção tratores  1
Mensageiro de hotel  1
Operador de caldeira  1
Operador de ponte rolante  2
Pintor alpinista  5
Pintor industrial  9
Pintor de pistola aire-less  1
Técnico em Segurança do Trabalho  1
Vendedor pracista  2
NOVA VENÉCIA
Ajudante de padaria  1
Ajudante de confeitaria  1
Assistente comercial  1
Auxiliar de serviços gerais (para pessoa com deficiência-PCD)  2
Auxiliar de biblioteca (para pessoa com deficiência-PCD)  1
Auxiliar administrativo (para pessoa com deficiência-PCD)  2
Eletricista automotivo  1
Eletricista industrial  1
Impressor de Offset  1
Farmacêutico  1
Cirurgião-dentista  4
Técnico em saúde bucal  1
Técnico em prótese dentária  1
Auxiliar de consultório odontológico  1
Atendente (para pessoa com deficiência-PCD)  1
Professor de Educação Física  2
Polidor de granito  1
Trabalhador rural  2
Vendedor interno  1
SÃO MATEUS
Atendente (para pessoa com deficiência-PCD)  1
Auxiliar de mecânico/máquinas agrícolas (para pessoa com deficiência-PCD) 5
Auxiliar de serviços gerais hospitalar  1
Auxiliar industrial  1
Barbeiro profissional  1
Cabeleireiro corte masculino  1
Cabeleireira profissional  2
Costureira  2
Cozinheira  1
Eletricista  1
Eletricista automotivo  1
Enfermeiro  13
Farmacêutico  1
Guardião de piscina  1
Impressor de Offset Mono  1
Instalador de TV a Cabo  6
Manicure  2
Manicure de Unha em Gel  1
Motorista socorrista  1
Operador de trator pneu (para pessoa com deficiência-PCD)  5
Repositor de mercadorias  1
Técnico de Enfermagem  35
Técnico de saúde bucal  1
Técnico de refrigeração  1
Trabalhador rural (para pessoa com deficiência-PCD)  15
Vendedor externo  8
Veterinário  1

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