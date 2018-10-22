Emprego: semana começa com mais de 670 vagas abertas no ES Crédito: ARQUIVO

Quem está à procura de um novo emprego encontra, nesta segunda-feira (22), pelo menos 679 oportunidades nas agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) vinculadas ao governo do Espírito Santo e também nas agências ligadas às prefeituras de Vitória e Cariacica. Os dados são do Sine e das prefeituras.

Os interessados devem ir a uma unidade do Sine e apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência. Confira o horário de funcionamento e o endereço das agências no estado.

Com os documentos, é elaborado um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional do candidato.

As agências do Sine selecionam os profissionais de acordo com o perfil exigido pela empresa, e os candidatos que atendem aos requisitos recebem uma carta de recomendação e são encaminhados para fazer entrevista com o empregador.

Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

CONFIRA AS VAGAS:

Agência do Trabalhador de Vitória

Endereço: Centro de Cidadania "Zumbi das Palmeiras" - Casa do Cidadão - Avenida Maruípe, nº 2.544, Itararé

Horário de funcionamento: das 8h às 17h, de segunda a sexta.

Agência do Trabalhador de Vitória

VAGAS

Acabador de mármore e granito -1

Assistente de vendas - 1

Atendente de telemarketing - 20

Atendente de telemarketing - 10

Confeiteiro - 1

Consultor de vendas - 4

Cozinheiro geral - 1

Esteticista - 1

Gerente de restaurante - 1

Manicure - 7

Mecânico de automóvel - 1

Operador de caixa - 1

Pizzaiolo - 1

Promotor de vendas - 5

Representante comercial autônomo - 1

Representante comercial autônomo - 10

Técnico de manutenção elétrica - 1

Tosador de animais domésticos - 1

Vendedor porta a porta - 1

Vendedor porta a porta - 1

Vendedor porta a porta - 40

Auxiliar administrativo - 3

Sorveteiro - 1

Recepcionista atendente - 2

Auxiliar de expedição - 2

Supervisor comercial - 1

Mecânico de suspensão - 2

Técnico de manutenção de equipamento de comutação telefônica - 1

Técnico em automação industrial - 1

Mecânico de manutenção de compressores de ar - 2

Supervisor de vendas no varejo - 1

Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto - 1

Analista financeiro (economista) - 1

Total:128 vagas

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Endereço: Avenida Kléber Andrade, 05, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade)

Horário de atendimento: de segunda-feira à sexta-feira, de 9h às 17h

Das 254 vagas ofertadas pela agência, 86 são destinadas às pessoas com deficiência. Há oportunidades para assistente administrativo, atendente de loja, mecânico e recepcionista, além de vagas para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz.

Confira as oportunidades neste link.

Vagas agências do Sine vinculadas ao governo do Estado:

ANCHIETA

Auxiliar de departamento fiscal  1

Dentista com especialização em Ortodontia  1

ARACRUZ





Técnico mecânico veicular  1

Fiscal de loja  10

Encarregado  6

Gerente  1

Subgerente  1

Açougueiro  3

Operador de câmaras frias  2

Padeiro  2

Ajudante de cozinha  4

Confeiteiro  1

Copeiro  1

Saladeira  2

Cozinheiro  2

Barra de São Francisco

Almoxarife  1

Analista financeiro  1

Auxiliar de cozinha  1

Auxiliar industrial  1

Auxiliar de produção (para pessoa com deficiência-PCD)  1

Comprador  1

Costureira  1

Eletricista de manutenção industrial  1

Garçom  1

Operador de caixa  1

Operador de empilhadeira  1

Operador de pórtico rolante  1

Operador de ponte rolante  1

Soldador  1

Técnico em Edificações  1

Técnico em Segurança do Trabalho  1

Vendedor Externo  1

Cachoeiro de Itapemirim

Acabador de granito  6

Assistente de logística  1

Assistente de marketing  1

Atendente comercial  1

Auxiliar de cartório  1

Auxiliar de manutenção (para pessoa com deficiência-PCD)  1

Colorista têxtil  1

Mecânico Diesel  1

Oficial Polivalente  1

Representante Comercial  4

Vendedor  1

Cariacica

Representante comercial  1

Técnico em automação industrial  1

Vendedor de consórcio  2

Vendedor porta a porta  1

COLATINA

Vendedor porta a porta  1

Operador de empilhadeira  1

Encarregado da construção civil pesada  2

Auxiliar de pessoal  1

Eletricista de iluminação pública  1

Auxiliar de linha de produção  1

Ajudante de obra pesada  5

Vendedor de consórcio  1

Técnico em Segurança do Trabalho  2

Modelista de roupa  1

LINHARES

Ajudante de motorista  5

Analista ambiental  1

Apontador de campo  1

Assistente de vendas  1

Auxiliar administrativo  1

Auxiliar de campo  1

Auxiliar de estoque  15

Auxiliar de produção (para pessoa com deficiência-PCD)  1

Auxiliar nos serviços de alimentação  1

Biólogo  1

Biologista  1

Chapista de lanchonete  1

Cirurgião dentista  clínico geral  1

Costureira de reparação de roupas de festa  2

Encarregado de manutenção  1

Estoquista  1

Farmacêutico  1

Gerente de segurança  1

Isolador  1

Marmorista  1

Mecânico de automóvel linha diesel  1

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel  3

Mecânico de manutenção tratores  1

Mensageiro de hotel  1

Operador de caldeira  1

Operador de ponte rolante  2

Pintor alpinista  5

Pintor industrial  9

Pintor de pistola aire-less  1

Técnico em Segurança do Trabalho  1

Vendedor pracista  2

NOVA VENÉCIA

Ajudante de padaria  1

Ajudante de confeitaria  1

Assistente comercial  1

Auxiliar de serviços gerais (para pessoa com deficiência-PCD)  2

Auxiliar de biblioteca (para pessoa com deficiência-PCD)  1

Auxiliar administrativo (para pessoa com deficiência-PCD)  2

Eletricista automotivo  1

Eletricista industrial  1

Impressor de Offset  1

Farmacêutico  1

Cirurgião-dentista  4

Técnico em saúde bucal  1

Técnico em prótese dentária  1

Auxiliar de consultório odontológico  1

Atendente (para pessoa com deficiência-PCD)  1

Professor de Educação Física  2

Polidor de granito  1

Trabalhador rural  2

Vendedor interno  1

SÃO MATEUS

Atendente (para pessoa com deficiência-PCD)  1

Auxiliar de mecânico/máquinas agrícolas (para pessoa com deficiência-PCD) 5

Auxiliar de serviços gerais hospitalar  1

Auxiliar industrial  1

Barbeiro profissional  1

Cabeleireiro corte masculino  1

Cabeleireira profissional  2

Costureira  2

Cozinheira  1

Eletricista  1

Eletricista automotivo  1

Enfermeiro  13

Farmacêutico  1

Guardião de piscina  1

Impressor de Offset Mono  1

Instalador de TV a Cabo  6

Manicure  2

Manicure de Unha em Gel  1

Motorista socorrista  1

Operador de trator pneu (para pessoa com deficiência-PCD)  5

Repositor de mercadorias  1

Técnico de Enfermagem  35

Técnico de saúde bucal  1

Técnico de refrigeração  1

Trabalhador rural (para pessoa com deficiência-PCD)  15

Vendedor externo  8