Emprego: semana começa com mais de 670 vagas abertas no ES

Quem está à procura de um novo emprego encontra, nesta segunda-feira (22), pelo menos 679 oportunidades nas agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) vinculadas ao governo do Espírito Santo e também nas agências ligadas às prefeituras de Vitória e Cariacica. Os dados são do Sine e das prefeituras.
Os interessados devem ir a uma unidade do Sine e apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência. Confira o horário de funcionamento e o endereço das agências no estado.
Com os documentos, é elaborado um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional do candidato.
As agências do Sine selecionam os profissionais de acordo com o perfil exigido pela empresa, e os candidatos que atendem aos requisitos recebem uma carta de recomendação e são encaminhados para fazer entrevista com o empregador.
Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.
CONFIRA AS VAGAS:
Agência do Trabalhador de Vitória
Endereço: Centro de Cidadania "Zumbi das Palmeiras" - Casa do Cidadão - Avenida Maruípe, nº 2.544, Itararé
Horário de funcionamento: das 8h às 17h, de segunda a sexta.
Agência do Trabalhador de Vitória
VAGAS
Acabador de mármore e granito -1
Assistente de vendas - 1
Atendente de telemarketing - 20
Atendente de telemarketing - 10
Confeiteiro - 1
Consultor de vendas - 4
Cozinheiro geral - 1
Esteticista - 1
Gerente de restaurante - 1
Manicure - 7
Mecânico de automóvel - 1
Operador de caixa - 1
Pizzaiolo - 1
Promotor de vendas - 5
Representante comercial autônomo - 1
Representante comercial autônomo - 10
Técnico de manutenção elétrica - 1
Tosador de animais domésticos - 1
Vendedor porta a porta - 1
Vendedor porta a porta - 1
Vendedor porta a porta - 40
Auxiliar administrativo - 3
Sorveteiro - 1
Recepcionista atendente - 2
Auxiliar de expedição - 2
Supervisor comercial - 1
Mecânico de suspensão - 2
Técnico de manutenção de equipamento de comutação telefônica - 1
Técnico em automação industrial - 1
Mecânico de manutenção de compressores de ar - 2
Supervisor de vendas no varejo - 1
Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto - 1
Analista financeiro (economista) - 1
Total:128 vagas
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Endereço: Avenida Kléber Andrade, 05, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade)
Horário de atendimento: de segunda-feira à sexta-feira, de 9h às 17h
Das 254 vagas ofertadas pela agência, 86 são destinadas às pessoas com deficiência. Há oportunidades para assistente administrativo, atendente de loja, mecânico e recepcionista, além de vagas para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz.
Confira as oportunidades neste link.
Vagas agências do Sine vinculadas ao governo do Estado:
ANCHIETA
Auxiliar de departamento fiscal 1
Dentista com especialização em Ortodontia 1
ARACRUZ
Técnico mecânico veicular 1
Fiscal de loja 10
Encarregado 6
Gerente 1
Subgerente 1
Açougueiro 3
Operador de câmaras frias 2
Padeiro 2
Ajudante de cozinha 4
Confeiteiro 1
Copeiro 1
Saladeira 2
Cozinheiro 2
Barra de São Francisco
Almoxarife 1
Analista financeiro 1
Auxiliar de cozinha 1
Auxiliar industrial 1
Auxiliar de produção (para pessoa com deficiência-PCD) 1
Comprador 1
Costureira 1
Eletricista de manutenção industrial 1
Garçom 1
Operador de caixa 1
Operador de empilhadeira 1
Operador de pórtico rolante 1
Operador de ponte rolante 1
Soldador 1
Técnico em Edificações 1
Técnico em Segurança do Trabalho 1
Vendedor Externo 1
Cachoeiro de Itapemirim
Acabador de granito 6
Assistente de logística 1
Assistente de marketing 1
Atendente comercial 1
Auxiliar de cartório 1
Auxiliar de manutenção (para pessoa com deficiência-PCD) 1
Colorista têxtil 1
Mecânico Diesel 1
Oficial Polivalente 1
Representante Comercial 4
Vendedor 1
Cariacica
Representante comercial 1
Técnico em automação industrial 1
Vendedor de consórcio 2
Vendedor porta a porta 1
COLATINA
Vendedor porta a porta 1
Operador de empilhadeira 1
Encarregado da construção civil pesada 2
Auxiliar de pessoal 1
Eletricista de iluminação pública 1
Auxiliar de linha de produção 1
Ajudante de obra pesada 5
Vendedor de consórcio 1
Técnico em Segurança do Trabalho 2
Modelista de roupa 1
LINHARES
Ajudante de motorista 5
Analista ambiental 1
Apontador de campo 1
Assistente de vendas 1
Auxiliar administrativo 1
Auxiliar de campo 1
Auxiliar de estoque 15
Auxiliar de produção (para pessoa com deficiência-PCD) 1
Auxiliar nos serviços de alimentação 1
Biólogo 1
Biologista 1
Chapista de lanchonete 1
Cirurgião dentista clínico geral 1
Costureira de reparação de roupas de festa 2
Encarregado de manutenção 1
Estoquista 1
Farmacêutico 1
Gerente de segurança 1
Isolador 1
Marmorista 1
Mecânico de automóvel linha diesel 1
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 3
Mecânico de manutenção tratores 1
Mensageiro de hotel 1
Operador de caldeira 1
Operador de ponte rolante 2
Pintor alpinista 5
Pintor industrial 9
Pintor de pistola aire-less 1
Técnico em Segurança do Trabalho 1
Vendedor pracista 2
NOVA VENÉCIA
Ajudante de padaria 1
Ajudante de confeitaria 1
Assistente comercial 1
Auxiliar de serviços gerais (para pessoa com deficiência-PCD) 2
Auxiliar de biblioteca (para pessoa com deficiência-PCD) 1
Auxiliar administrativo (para pessoa com deficiência-PCD) 2
Eletricista automotivo 1
Eletricista industrial 1
Impressor de Offset 1
Farmacêutico 1
Cirurgião-dentista 4
Técnico em saúde bucal 1
Técnico em prótese dentária 1
Auxiliar de consultório odontológico 1
Atendente (para pessoa com deficiência-PCD) 1
Professor de Educação Física 2
Polidor de granito 1
Trabalhador rural 2
Vendedor interno 1
SÃO MATEUS
Atendente (para pessoa com deficiência-PCD) 1
Auxiliar de mecânico/máquinas agrícolas (para pessoa com deficiência-PCD) 5
Auxiliar de serviços gerais hospitalar 1
Auxiliar industrial 1
Barbeiro profissional 1
Cabeleireiro corte masculino 1
Cabeleireira profissional 2
Costureira 2
Cozinheira 1
Eletricista 1
Eletricista automotivo 1
Enfermeiro 13
Farmacêutico 1
Guardião de piscina 1
Impressor de Offset Mono 1
Instalador de TV a Cabo 6
Manicure 2
Manicure de Unha em Gel 1
Motorista socorrista 1
Operador de trator pneu (para pessoa com deficiência-PCD) 5
Repositor de mercadorias 1
Técnico de Enfermagem 35
Técnico de saúde bucal 1
Técnico de refrigeração 1
Trabalhador rural (para pessoa com deficiência-PCD) 15
Vendedor externo 8
Veterinário 1