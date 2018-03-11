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Oportunidades

Emprego no ES: mais de 180 vagas nas agências do Sine

Há vagas para mecânico, cobrador, vigia, garçom, vendedor entre outras oportunidades

Publicado em 10 de Março de 2018 às 22:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2018 às 22:47
Crédito: Reprodução
A próxima semana inicia com diversas oportunidades para quem procura inserção no mercado de trabalho. Nas agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) há 181 vagas, com oportunidades para engenheiro civil, dentista, técnico de informática, costureira, consultor de vendas e auxiliar de cozinha.
Os interessados em alguma das oportunidades anunciadas, precisam criar  junto à unidade do Sine  um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Para isso, é necessário apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.
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As agências selecionam os candidatos que atendem aos requisitos predeterminados pela empresa, que seguirão para entrevista com o empregador. Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.
SINE  ANCHIETA
Empregado doméstico  01
SINE ARACRUZ
Borracheiro  01
Eletricista de máquinas  01
Mecânico automotivo  03
Operador de motosserra  01
Supervisor escalador  01
Vendedor externo  01
Cobrador  02
Vigia  01
Auxiliar de manutenção  01
SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Auxiliar de recursos humanos  01
Arrumadeira de hotel  01
Auxiliar de cozinha  07
Garçom  07
SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Auxiliar de Telemarketing (vagas para pessoa com deficiência)  05
Auxiliar de topógrafo  01
Dedetizador  01
Empregada doméstica  01
Operador de tratamento de calda (vaga para pessoa com deficiência)  01
Pintor automotivo  01
Soldador industrial (vagas para pessoa com deficiência)  01
Técnico em Segurança do trabalho  01
Vendedor externo  02
Vendedor interno  05
SINE CARIACICA
Atendente de Telemarketing (vaga para pessoas com deficiência)  10
Assistente administrativo  01
Auxiliar Mecânico de Refrigeração  01
Consultor de Vendas  10
Mecânico de bombas hidráulicas  01
Montador para Instalação de Calefação e Refrigeração  01
Vendedor porta a porta  01
SINE COLATINA
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Mecânico de automóveis  01
Operador de retro escavadeira  01
Carpinteiro  03
Mecânico de manutenção em geral  01
Engenheiro civil  01
Engenheiro florestal  01
Gerente de estudos e projetos ambientais  01
SINE LINHARES
Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.
Auxiliar de cozinha  02
Auxiliar de limpeza (vaga para pessoa com deficiência)  01
Apontador de pessoal  01
Cozinheiro  02
Eletricista automotivo  02
Instalador de piscina  01
Mecânico de refrigeração  01
Mecânico automotivo  02
Mecânico/Op. de máquinas  01
Operador de máquina de sorvete  01
Professor de inglês  01
Sushiman  01
Técnico em enfermagem do Trabalho  02
Vendedor interno  01
SINE NOVA VENÉCIA
Endereço: Rua Espírito Santo, 85 - Beira Rio.
Atendente  01
Técnico de informática  01
Representante comercial  01
Chapeiro  01
Auxiliar de cozinha  07
Garçom  07
SINE SÃO MATEUS
Auxiliar de cozinha  01
Auxiliar de saúde bucal  01
Auxiliar contábil  01
Auxiliar de produção  15
Contato publicitário  01
Costureira  01
Cozinheiro (a)  02
Chapeiro  01
Dentista  01
Eletricista automotivo  01
Enfermeiro  01
Inspetor de faixas para duto  01
Mecânico automotivo  01
Nutricionista  01
Odontopediatra  01
Técnico de higiene bucal  01
Técnico em refrigeração  01
Soldador MIG/MAG  30

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