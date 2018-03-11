Emprego no ES: mais de 180 vagas nas agências do Sine

A próxima semana inicia com diversas oportunidades para quem procura inserção no mercado de trabalho. Nas agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) há 181 vagas, com oportunidades para engenheiro civil, dentista, técnico de informática, costureira, consultor de vendas e auxiliar de cozinha.
Os interessados em alguma das oportunidades anunciadas, precisam criar junto à unidade do Sine um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Para isso, é necessário apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.
As agências selecionam os candidatos que atendem aos requisitos predeterminados pela empresa, que seguirão para entrevista com o empregador. Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.
SINE ANCHIETA
Empregado doméstico 01
SINE ARACRUZ
Borracheiro 01
Eletricista de máquinas 01
Mecânico automotivo 03
Operador de motosserra 01
Supervisor escalador 01
Vendedor externo 01
Cobrador 02
Vigia 01
Auxiliar de manutenção 01
SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Auxiliar de recursos humanos 01
Arrumadeira de hotel 01
Auxiliar de cozinha 07
Garçom 07
SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Auxiliar de Telemarketing (vagas para pessoa com deficiência) 05
Auxiliar de topógrafo 01
Dedetizador 01
Empregada doméstica 01
Operador de tratamento de calda (vaga para pessoa com deficiência) 01
Pintor automotivo 01
Soldador industrial (vagas para pessoa com deficiência) 01
Técnico em Segurança do trabalho 01
Vendedor externo 02
Vendedor interno 05
SINE CARIACICA
Atendente de Telemarketing (vaga para pessoas com deficiência) 10
Assistente administrativo 01
Auxiliar Mecânico de Refrigeração 01
Consultor de Vendas 10
Mecânico de bombas hidráulicas 01
Montador para Instalação de Calefação e Refrigeração 01
Vendedor porta a porta 01
SINE COLATINA
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Mecânico de automóveis 01
Operador de retro escavadeira 01
Carpinteiro 03
Mecânico de manutenção em geral 01
Engenheiro civil 01
Engenheiro florestal 01
Gerente de estudos e projetos ambientais 01
SINE LINHARES
Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.
Auxiliar de cozinha 02
Auxiliar de limpeza (vaga para pessoa com deficiência) 01
Apontador de pessoal 01
Cozinheiro 02
Eletricista automotivo 02
Instalador de piscina 01
Mecânico de refrigeração 01
Mecânico automotivo 02
Mecânico/Op. de máquinas 01
Operador de máquina de sorvete 01
Professor de inglês 01
Sushiman 01
Técnico em enfermagem do Trabalho 02
Vendedor interno 01
SINE NOVA VENÉCIA
Endereço: Rua Espírito Santo, 85 - Beira Rio.
Atendente 01
Técnico de informática 01
Representante comercial 01
Chapeiro 01
Auxiliar de cozinha 07
Garçom 07
SINE SÃO MATEUS
Auxiliar de cozinha 01
Auxiliar de saúde bucal 01
Auxiliar contábil 01
Auxiliar de produção 15
Contato publicitário 01
Costureira 01
Cozinheiro (a) 02
Chapeiro 01
Dentista 01
Eletricista automotivo 01
Enfermeiro 01
Inspetor de faixas para duto 01
Mecânico automotivo 01
Nutricionista 01
Odontopediatra 01
Técnico de higiene bucal 01
Técnico em refrigeração 01
Soldador MIG/MAG 30