Edital para professores e pedagogos da Sedu sai ainda este mês

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A Sedu prepara um novo concurso para o magistério estadual com 1.025 vagas para professor e pedagogo. A organização do certame ficará por conta da Fundação Carlos Chagas (FCC) e o edital será publicado ainda em janeiro.

As chances serão para 78 municípios capixabas e distribuídas por cargo/disciplina: Pedagogo (87), Arte (58), Biologia/Ciências (108), Educação Física (73), Espanhol (1), Filosofia (3), Física (67), Geografia (117), História (58), Língua Inglesa (10), Língua Portuguesa (170), Matemática (227), Química (44) e Sociologia (2).

Os salários variam entre R$ 1.982,55 para docentes com licenciatura plena e R$ 3.554,92 para os com doutorado, por 25 horas semanais. Além do acréscimo do auxílio alimentação.

O concurso terá três etapas de caráter classificatório e eliminatório: provas objetivas, discursiva e prática didática.