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Efetivos

Edital para professores e pedagogos da Sedu sai ainda este mês

Oferta será de 1.025 vagas

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 14:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 14:33
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A Sedu prepara um novo concurso para o magistério estadual com 1.025 vagas para professor e pedagogo. A organização do certame ficará por conta da Fundação Carlos Chagas (FCC) e o edital será publicado ainda em janeiro.
As chances serão para 78 municípios capixabas e distribuídas por cargo/disciplina: Pedagogo (87), Arte (58), Biologia/Ciências (108), Educação Física (73), Espanhol (1), Filosofia (3), Física (67), Geografia (117), História (58), Língua Inglesa (10), Língua Portuguesa (170), Matemática (227), Química (44) e Sociologia (2). 
Os salários variam entre R$ 1.982,55 para docentes com licenciatura plena e R$ 3.554,92 para os com doutorado, por 25 horas semanais. Além do acréscimo do auxílio alimentação.
O concurso terá três etapas de caráter classificatório e eliminatório: provas objetivas, discursiva e prática didática. 
A prova didática, que é uma novidade no certame, será aplicada por meio de sorteio de um tema, em que o candidato tem de 15 a 20 minutos para ministrar uma aula para a banca avaliadora. Neste concurso, passarão pela prova didática os candidatos das disciplinas de Matemática, Física e Química.

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