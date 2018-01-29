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fase de conclusão

Edital do concurso da Polícia Militar perto de sair

Concurso contará com 310 vagas, sendo 250 delas para soldado

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 14:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 14:30
Concurso da PM vai oferecer 250 vagas para soldados Crédito: Ricardo Medeiros | GZ | Arquivo
O edital do concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo está em fase conclusiva de elaboração. Ainda não há previsão de quando o documento será publicado. Inicialmente, as regras estavam previstas para serem publicadas em dezembro, depois esse prazo passou para o início de janeiro e posteriormente para a segunda quinzena deste mês.
Recentemente, a corporação informou que as inscrições estão previstas para fevereiro. Já as provas objetivas deverão ser aplicadas em maio, sendo que a formação dos classificados é prevista para ter início até julho de 2018. O nome da organizadora do processo seletivo ainda está em processo de escolha.
As regras do certame devem ser publicadas juntamente as do Corpo de Bombeiros. Ao todo, serão 437 vagas. Para a PM serão 310 oportunidades, distribuídas pelos cargos de soldado (250), oficial (30), oficial médico do Hospital da Polícia Militar (20) e músico (10). Para bombeiros, são 120 soldados e 7 oficiais. A remuneração é de R$ 3.272,06 para soldados e R$ 6.716,48 para oficiais. Já estão inclusos a escala extra e o auxílio alimentação.
Para participar do concurso, é necessário ter o nível médio, com exceção dos oficiais médicos, que exigem o nível superior.
O concurso contará com provas objetivas, teste de aptidão física, exame psicossomático, exame de saúde, investigação social e teste toxicológico.
O curso de formação de soldados tem a duração de dois anos, sendo um ano de teoria e um ano de estágio supervisionado. Já a formação dos oficiais é de três anos e um de estágio probatório. É bom lembrar que os oficiais saem da academia com uma formação de nível superior.
Os últimos concursos para soldado e oficial foram lançados em 2013. Já o Corpo de Bombeiros teve o último edital publicado no final de 2010.

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