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Expectativa

Edital do concurso da Polícia Federal pode sair a qualquer momento

Afirmação é do presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais; segundo ele, serão 600 vagas em todo o Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 19:52

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 19:52

Operação Penapes, da Polícia Federal Crédito: Divulgação/PF
Um dos concursos mais aguardados para este ano é o da Polícia Federal (PF). Os concurseiros de plantão podem se preparar porque o edital do certame pode ser publicado a qualquer momento.
De acordo com informações repassadas pela PF a representantes da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), no total, serão oferecidas 600 vagas em todo o país.
O presidente da Fenapef, Luís Antônio Boudens, garante: "O edital pode ser publicado a qualquer momento, só dependendo da resolução de trâmites burocráticos como definição de cronograma e seleção da banca organizadora", declarou.
Durante o encerramento do evento Diálogos sobre Integridade, promovido pela Rede Gazeta, realizado na última segunda-feira (26), o diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da PF, Eugênio Ricas, havia afirmado que a
PF vai abrir concurso com 50 vagas para delegados, 120 para agentes e 60 para peritos em todo o Brasil ainda em 2018
.
AUTORIZAÇÃO DO CONCURSO
Procurada pela reportagem, a assessoria da PF comunicou, por nota, que "enquanto não houver portaria de autorização para a realização de concurso público, a Polícia Federal não vai se manisfestar sobre o assunto. O órgão responsável pela tramitação de processo e autorização de concursos públicos é o Ministério do Planejamento".  
Já o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, também por meio de nota, declarou que "não antecipa informação sobre pedidos de concursos sob análise. Em 2018, os concursos públicos nos órgãos do Poder Executivo Federal permanecem restritos em decorrência do ajuste fiscal. Dentro deste cenário, o MP poderá conceder novas autorizações, mas apenas em caráter excepcional, por medida de absoluta necessidade da administração e desde que asseguradas as condições orçamentárias."
 

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