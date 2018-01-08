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310 vagas

Edital do concurso da PM sai até o final de janeiro

Expectativa é de que as inscrições ocorram em fevereiro e as provas em maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 14:59

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 14:59

pms.jpg Crédito:
O edital do concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo será publicado até o final de janeiro. De acordo com a assessoria de imprensa da PM, as inscrições estão previstas para fevereiro.
Já as provas objetivas deverão ser aplicadas em maio, sendo que a formação dos classificados é prevista para ter início até julho de 2018. O nome da organizadora do processo seletivo ainda está em processo de escolha. 
As regras do certame devem ser publicadas juntamente as do Corpo de Bombeiros. Ao todo, serão 437 vagas. Para a PM serão 310 oportunidades, distribuídas pelos cargos de soldado (250), oficial (30), oficial médico do Hospital da Polícia Militar (20) e músico (10). Para bombeiros, são 120 soldados e 7 oficiais. A remuneração é de R$ 3.272,06 para soldados e R$ 6.716,48 para oficiais. Já estão inclusos a escala extra e o auxílio alimentação.
Para participar do concurso, é necessário ter o nível médio, com exceção dos oficiais médicos, que exigem o nível superior.
O concurso contará com provas objetivas, teste de aptidão física, exame psicossomático, exame de saúde, investigação social e teste toxicológico.
O curso de formação de soldados tem a duração de dois anos, sendo um ano de teoria e um ano de estágio supervisionado. Já a formação dos oficiais é de três anos e um de estágio probatório. É bom lembrar que os oficiais saem da academia com uma formação de nível superior.
Os últimos concursos para soldado e oficial foram lançados em 2013. Já o Corpo de Bombeiros teve o último edital publicado no final de 2010.
 
 

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