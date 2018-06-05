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Concurso com 500 vagas

Edital da Polícia Federal será publicado este mês

O tão esperado edital do concurso público da Polícia Federal está previsto para ser divulgado ainda este mês

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 01:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 01:13
A abertura da seleção foi autorizada no dia 20 de abril, com oferta de 500 vagas, sendo 150 oportunidades para o cargo de delegado, 60 para perito criminal, 80 para escrivão, 30 para papiloscopista e 180 para agente Crédito: Arquivo - GZ
O tão esperado edital do concurso público da Polícia Federal está previsto para ser divulgado ainda este mês. De acordo com fontes ligadas à corporação, a empresa organizadora do certame será o Cebraspe, antigo Cespe/UnB. O contrato entre a PF e a empresa deve ser assinado nos próximos dias. A abertura da seleção foi autorizada no dia 20 de abril, com oferta de 500 vagas, sendo 150 oportunidades para o cargo de delegado, 60 para perito criminal, 80 para escrivão, 30 para papiloscopista e 180 para agente.
As carreiras exigem que os candidatos tenham o nível superior e Carteira de Habilitação a partir da categoria B. Normalmente, a lotação do concurso da PF é feita preferencialmente nos postos de fronteira e nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima, permitindo a remoção de pessoal nestas localidades.
Para os cargos de agente, papiloscopista e escrivão, a remuneração atual é de R$ 12.441,26, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. Além disso, as duas categorias contarão com reajuste em janeiro de 2019, subindo para R$ 12.980,50. Para perito e delegado, o inicial atualmente é de R$ 23.130,48, mas contará com reajuste em janeiro de 2019, quando passará para R$ 24.150,74.

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