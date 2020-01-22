Divulgados os locais das provas do concurso da Prefeitura de Linhares

As provas serão aplicados no dia 26 de janeiro e no dia 02 de fevereiro. Crédito: Freepik

O Instituto de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), empresa responsável pelo processo de seleção da Prefeitura de Linhares , divulgou o edital de convocação para as provas objetiva e discursiva do concurso público do município, que serão aplicadas no próximo domingo (26).

Os candidatos podem consultar os locais no site da e mpresa organizadora, onde deverão acessar e imprimir o Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP), constando data, horário e local de realização das provas.

Os exames serão aplicados no dia 26 de janeiro e no dia 02 de fevereiro, e terão duração de 3h30, para os cargos somente com prova objetiva; e de 4h30 para os cargos com prova objetiva e prova discursiva. No turno da manha?, os portões serão abertos a?s 7h30, sendo fechados a?s 8h30. No turno da tarde, e abertura dos porto?es ocorrerá a?s 13h30, e o fechamento a?s 14h30.

ORIENTAÇÕES

A recomendação é de que os participantes cheguem ao local com uma hora de antecedência do fechamento dos portões, portando documento oficial de identificação com foto. É necessário levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, não podendo utilizar outro tipo de caneta ou material.

O gabarito oficial preliminar da prova objetiva do primeiro domingo de provas será divulgado a partir das 12 horas do dia 28 de janeiro. O prazo para recurso contra o gabarito será nos dias 29 e 30 de janeiro.

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A SELEÇÃO

Ao todo são quase 23 mil candidatos concorrendo às vagas em Linhares, além do cadastro de reserva (CR) . São 595 chances para cargos de todos os níveis de escolaridade, das quais 511 são para a contratação de profissionais da área da Educação, dentre eles professor de educação básica, monitor infantil, monitor educacional e técnico pedagógico. E outras 10 oportunidades para o cargo de condutor de veículo.