Divulgados os locais das provas do concurso da Prefeitura de Linhares

O Instituto de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), empresa responsável pelo processo de seleção da Prefeitura de Linhares, divulgou o edital de convocação para as provas objetiva e discursiva do concurso público do município, que serão aplicadas no próximo domingo (26).
Os candidatos podem consultar os locais no site da empresa organizadora, onde deverão acessar e imprimir o Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP), constando data, horário e local de realização das provas.
Os exames serão aplicados no dia 26 de janeiro e no dia 02 de fevereiro, e terão duração de 3h30, para os cargos somente com prova objetiva; e de 4h30 para os cargos com prova objetiva e prova discursiva. No turno da manha?, os portões serão abertos a?s 7h30, sendo fechados a?s 8h30. No turno da tarde, e abertura dos porto?es ocorrerá a?s 13h30, e o fechamento a?s 14h30.
ORIENTAÇÕES
A recomendação é de que os participantes cheguem ao local com uma hora de antecedência do fechamento dos portões, portando documento oficial de identificação com foto. É necessário levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, não podendo utilizar outro tipo de caneta ou material.
O gabarito oficial preliminar da prova objetiva do primeiro domingo de provas será divulgado a partir das 12 horas do dia 28 de janeiro. O prazo para recurso contra o gabarito será nos dias 29 e 30 de janeiro.
A SELEÇÃO
Ao todo são quase 23 mil candidatos concorrendo às vagas em Linhares, além do cadastro de reserva (CR). São 595 chances para cargos de todos os níveis de escolaridade, das quais 511 são para a contratação de profissionais da área da Educação, dentre eles professor de educação básica, monitor infantil, monitor educacional e técnico pedagógico. E outras 10 oportunidades para o cargo de condutor de veículo.
O cargo mais procurado é o de agente administrativo, com uma concorrência de 170 pessoas por vaga, seguido pelo cargo de monitor de Educação Infantil, que oferta 80 oportunidades e tem uma média de 64 inscritos por vaga. A remuneração inicial varia entre R$ 1.003,60 e R$ 2.236,00.