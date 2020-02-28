Divulgado resultado do concurso do Hospital das Clínicas

O Ministério da Educação divulgou nesta sexta-feira (28) o gabarito oficial e o resultado preliminar do concurso nacional da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vinculada ao órgão.
O certame oferece 1.660 vagas, sendo 533 para médicos em 88 especialidades, 998 para a área assistencial em 53 especialidades e 129 para a área administrativa em 23 especialidades.
Para o Espírito Santo, são 20 oportunidades para o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). As remunerações variam de R$ 2.451 a R$ 8.647,57. As oportunidades são para áreas assistencial, administrativa e médica.
As provas objetivas foram aplicadas no dia 2 de fevereiro e registraram cerca de 250 mil candidatos presentes.
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011. Atualmente, administra 40 hospitais universitários federais.