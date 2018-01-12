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Dez mil chances para aprender uma profissão  

Projeto OportunidadES abre inscrições para diversos cursos profissionalizantes na próxima semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 12:48

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 12:48

O curso de manicure está entre uma das opções Crédito: Arquivo
O Projeto OportunidadES anuncia novidades para 2018. Ao todo, serão 18 novos cursos presenciais, entre eles Noções de Primeiros Socorros, na área de Ambiente e Saúde; Cozinha Fitness, de Gastronomia; Cerimonialista, de Eventos; Auxiliar de Recursos Humanos, em de Gestão e Negócios; Unhas de Gel, de Estética; e Segurança do Trabalho, de Segurança.
Na modalidade on-line também serão ofertadas dez novas opções. Entre os novos cursos estão: Automaquiagem II, na área de Estética; Arduíno Básico, no campo de Informática; e Cuidador de Idosos, na área da Saúde.
Outra novidade são os cursos semipresenciais que o projeto vai oferecer à população. Serão dois cursos na área da educação: Informática na Educação: Novas Mídias e Educação Especial e Inclusiva. Nessa modalidade, os pré-requisitos para participar da seleção serão específicos para profissionais da área da educação com experiência de um ano de docência.
Os interessados em participar de um dos cursos devem ficar atentos. O Projeto OportunidadES começa a divulgar os editais a partir da próxima semana. Os primeiros bairros e municípios contemplados serão Jacaraípe e Nova Almeida, na Serra; Vila Garrido e Aribiri, em Vila Velha; e Viana.
Inscrições
Todas as ofertas serão abertas a partir de terça-feira (16), com inscrições no site www.oportunidades.es.gov.br. Aproximadamente 10 mil vagas serão oferecidas à população capixaba nas seis ofertas que vão abrir o calendário letivo do projeto em 2018.
Para os cursos semipresenciais, a previsão é de que as inscrições comecem no dia 23 de janeiro pelo site do OportunidadES.
Novos Cursos e Áreas em 2018
Presencial
Ambiente e Saúde
Noções de primeiros socorros, auxiliar de saúde e noções básicas de podologia
Gastronomia
Bolo no pote, cozinha fitness, cozinha funcional, minisobremesas para buffet, arte na gastronomia: o preparo de bem-casado, tortas trufadas, doces cristalizados e biscoitos caseiros
Eventos
Cerimonialista
Gestão e Negócios
Qualidade no atendimento; auxiliar de recursos humanos.
Segurança
Segurança do trabalho
Estética
Preparação de penteados e unhas de gel
Cursos On-line
Arduino básico, automaquiagem II, cuidador de idosos, cuidador infantil, design de sobrancelhas, Excel avançado, telemarketing, informática para educadores, informática para micro e pequenas empresas, marketing pessoal e etiqueta profissional

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