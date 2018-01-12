Dez mil chances para aprender uma profissão  

O curso de manicure está entre uma das opções Crédito: Arquivo

O Projeto OportunidadES anuncia novidades para 2018. Ao todo, serão 18 novos cursos presenciais, entre eles Noções de Primeiros Socorros, na área de Ambiente e Saúde; Cozinha Fitness, de Gastronomia; Cerimonialista, de Eventos; Auxiliar de Recursos Humanos, em de Gestão e Negócios; Unhas de Gel, de Estética; e Segurança do Trabalho, de Segurança.

Na modalidade on-line também serão ofertadas dez novas opções. Entre os novos cursos estão: Automaquiagem II, na área de Estética; Arduíno Básico, no campo de Informática; e Cuidador de Idosos, na área da Saúde.

Outra novidade são os cursos semipresenciais que o projeto vai oferecer à população. Serão dois cursos na área da educação: Informática na Educação: Novas Mídias e Educação Especial e Inclusiva. Nessa modalidade, os pré-requisitos para participar da seleção serão específicos para profissionais da área da educação com experiência de um ano de docência.

Os interessados em participar de um dos cursos devem ficar atentos. O Projeto OportunidadES começa a divulgar os editais a partir da próxima semana. Os primeiros bairros e municípios contemplados serão Jacaraípe e Nova Almeida, na Serra; Vila Garrido e Aribiri, em Vila Velha; e Viana.

Inscrições

Todas as ofertas serão abertas a partir de terça-feira (16), com inscrições no site www.oportunidades.es.gov.br . Aproximadamente 10 mil vagas serão oferecidas à população capixaba nas seis ofertas que vão abrir o calendário letivo do projeto em 2018.

Para os cursos semipresenciais, a previsão é de que as inscrições comecem no dia 23 de janeiro pelo site do OportunidadES.

Novos Cursos e Áreas em 2018

Presencial

Ambiente e Saúde

Noções de primeiros socorros, auxiliar de saúde e noções básicas de podologia

Gastronomia

Bolo no pote, cozinha fitness, cozinha funcional, minisobremesas para buffet, arte na gastronomia: o preparo de bem-casado, tortas trufadas, doces cristalizados e biscoitos caseiros

Eventos

Cerimonialista

Gestão e Negócios

Qualidade no atendimento; auxiliar de recursos humanos.

Segurança

Segurança do trabalho

Estética

Preparação de penteados e unhas de gel

Cursos On-line