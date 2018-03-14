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Concurso

Definida banca para concurso da Polícia Civil do ES

São 173 vagas com salário de até R$ 4,8 mil.

Publicado em 14 de Março de 2018 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 17:39
A empresa organizadora do concurso da Polícia Civil já foi escolhida. A informação foi publicada no Diário Oficial do Espírito Santo, nesta quarta-feira (14).
O Instituto Acesso de Ensino, Pesquisa, Avaliação, Seleção e Emprego foi selecionado, conforme a publicação no DIO. A Polícia Civil informou que o edital será publicado em até 30 dias.
O concurso público é realizado para preencher 173 vagas em cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 3.449,60 a R$ 4.860,80, respectivamente.
Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, as oportunidades são para os cargos de escrivão de polícia (20), perito oficial criminal (50), psicólogo (4), médico legista (15), auxiliar de perícia médico legal (20), investigador de polícia (60) e assistente social (4). O cargo de auxiliar de perícia médico legal é destinado a candidatos que tenham o ensino médio. Para as demais oportunidades, a exigência é ter o nível superior.
Segundo André Garcia, as vagas estão previstas para a Grande Vitória e interior do Estado.
Banca gera preocupação
O Instituto denominado Acesso Público é do Rio de Janeiro e não organizou nenhum concurso público no Espírito Santo até o momento. No Rio, a instituição executou o processo seletivo dos Bombeiros em 2015, e o concurso da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), em 2017.
A escolha gera preocupação nos cursos preparatórios para concurso, que foram pegos de surpresa. A diretora do Centro de Evolução Profissional (CEP), Ivone Goldner, avalia que o fato de ser uma banca desconhecida pode colocar em xeque até mesmo a segurança do concurso público.
Para um certame envolvendo tantas pessoas, tem que haver uma banca organizadora que tenha um histórico favorável nesse sentido. O aspecto vai muito além da prova em si, disse.
A coordenadora pedagógica da Damásio Educacional, Suelen Rodrigues, disse que o momento é de buscar conhecer a organizadora para orientar os candidatos. Deixou a gente um pouco surpreso. Em se tratando da Polícia Civil, foi algo muito novo, afirmou.
O que esperar da prova?
Ivone Goldner, diretora do CEP, acredita que a prova vai ter um nível de dificuldade baixo, por não ser uma banca tradicional. Mas isso não significa que vai ser fácil passar no concurso.
O candidato tem que acertar praticamente a prova inteira. Se a prova é muito fácil, muita gente acerta muita coisa. Acaba perdendo todo mundo. O Estado perde a oportunidade de selecionar os melhores, opinou.
Suelen Rodrigues, da Damásio, reforça que a falta de informação atrapalha na estratégia de estudo, mas arrisca: Por ser uma banca nova, a gente tem a ousadia de pensar que eles vão focar em atualidades, questões exclusivas e inéditas.
Cargos
Escrivão de polícia
Vagas: 20
Salário: de R$ 4.860,80
Perito oficial criminal
Vagas: 50
Salário: R$ 4.860,80
Psicólogo
Vagas: 4
Salário: R$ 4.860,80
Médico legista
Vagas: 15
Salário: R$ 4.860,80
Auxiliar de perícia médico legal
Vagas: 20
Salário: R$ 3.449,60
Investigador de polícia
Vagas: 60
Salário: R$ 4.860,80
Assistente social
Vagas: 4
Salário: R$ 4.860,80
 

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