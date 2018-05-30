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Bolsa de R$ 800

Defensoria Pública da União abre vagas para estagiários de Direito

Inscrições podem ser feitas até 3 de junho

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 13:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 13:13
Vagas disponíveis para estágio de Direito Crédito: DPE RO
A Defensoria Pública da União (DPU) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de estagiários de Direito.
As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de junho, às 23h59, no site www.ciee-es.org.br.
Para participar da seleção, os estudantes devem estar matriculados e frequentando a partir do 4ª semestre letivo ou equivalente.
A bolsa auxílio é de R$ 800,00, mais vale transporte. A carga horária é de 4 horas diárias.
O processo seletivo contará com inscrição, análise do histórico escolar atualizado com o coeficiente de rendimento obtido até o último período concluído e prova.

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