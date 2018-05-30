Defensoria Pública da União abre vagas para estagiários de Direito

Vagas disponíveis para estágio de Direito Crédito: DPE RO

A Defensoria Pública da União (DPU) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de estagiários de Direito.

As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de junho, às 23h59, no site www.ciee-es.org.br.

Para participar da seleção, os estudantes devem estar matriculados e frequentando a partir do 4ª semestre letivo ou equivalente.

A bolsa auxílio é de R$ 800,00, mais vale transporte. A carga horária é de 4 horas diárias.