De confeiteiro a professor: semana começa com 1.025 vagas de emprego

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

A semana começa com 1.025 vagas para quem procura emprego com carteira assinada. Há chances para cargos de todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades também para quem quer garantir um emprego temporário.

Os interessados devem procurar a agência do Sine mais próxima de sua residência, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

Nas unidades do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, são 196 vagas, enquanto que no Sine da Serra são 311 chances. A Agência do Trabalhador de Cariacica tem 314 vagas e o Sine de Vila Velha conta com 231 vagas.

SINE DE ARACRUZ

Vagas: Vendedor (1), eletricista automotivo (1) e mãe social (1).

SINE DE ANCHIETA

Vagas: Confeiteiro (1).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de pessoal (1), auxiliar de produção PCD (1), consultor de vendas (1), cozinheiro em geral (1), garçom (1), operador de empilhadeira (1), Plaqueiro (1) e técnico agrícola (1).

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Acabador de mármore (1), cobrador externo (1), cortador de mármore (6), encarregado de marmoraria (1), instalador (1), mecânico bombista (1), padreiro confeiteiro (1), programador de sistemas (1), técnico de lançamento de fibra (1) e vidraceiro (1).

SINE DE CARIACICA

Vagas: Auxiliar de produção PCD (30), ajudante de obras (21), almoxarife PCD (1), auxiliar de manutenção de veículos a diesel (1), auxiliar contábil (1), auxiliar técnico de mecânica (1), bombeiro hidráulico (40), eletricista de veículos a diesel (1), embalador PCD (2), encanador industrial (1), mecânico de manutenção PCD (1), operador de balanças rodoviárias PCD (1), operador de caixa PCD (1), pedreiro (7), técnico de engenharia civil PCD (1), técnico eletrônico (1), técnico de segurança do trabalho (2) e técnico de segurança do trabalho PCD (1).

SINE DE NOVA VENÉCIA

Vagas: Contador (1), garçom (1), professor de Educação Física (1), setores diversos PCD (2), vendedor interno (1), vendedor externo (1), professor de informática (1), auxiliar de limpeza PCD (2), vendedor interno (1), vendedor externo (10), operador de caixa (1), auxiliar de cozinha (1) e operador de caixa (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Açougueiro (18), auxiliar de padeiro (9), ajudante de eletricista (1), ajudante de obras (15), analista de suporte de técnico - técnico em informática (1), auxiliar contábil (1), auxiliar de linha de produção (3), assistente de vendas (5), atendente de padaria (2), atendente do setor de frios e laticínios (11), analista de suporte de sistema - estágio (1), auxiliar de orientação educacional - estágio (1), auxiliar de pintor de automóveis (1), auxiliar de laboratório - farmácia de manipulação (2), auxiliar de topógrafo (1), balconista de açougue (8), cabeleireira (1), churrasqueiro (1), confeiteiro (2), conferente de carga e descarga (4), desenhista industrial gráfico (1), eletricista (1), embalador a mão (21), encarregado de açougue (1), encarregado de padaria (1), encarregado de frios (1), encarregado de supermercado (3), estofador de móveis (2), farmacêutico de manipulação (1), fiscal de loja (1), instalador de som e acessorios de veiculos (1), marceneiro (1), mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração (2), mecânico de motor a diesel (2), mecânico de manutenção de máquinas em geral (8), mecânico eletricista de diesel linha pesada (1), motorista de caminhão (2), motorista carreteiro (3), operador de caixa (8), operador de guilhotina (1), operador de guindaste móvel pesado (1), operador de guindaste móvel médio (1), operador de maquina de cortar e dobrar vergalhões (1), operador de máquina de terraplanagem (41), operador de motoniveladora (3), operador de pá carregadeira (1), operador de ponte rolante (1), operador de rolo compactador (2), operador de trator de esteira (1), operador de câmaras frias (2), padeiro (2), pintor de automóveis (1), pizzaiolo (2), professor de administração (2), professor de educação física (3), professor de enfermagem do ensino superior (3), professor de fisioterapia (3), professor de serviço social do ensino superior (3), promotor de vendas (1), repositor de mercadorias (20), secretária executiva (1), sondador de poços (1), técnico em montagem de móveis (1), telhador (1), vendedor (2), vendedor de eletro (4), vendedor de vestuário (5) e vendedor de serviços (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante de obras (1), ajudante de carga e descarga de mercadoria (3), auxiliar de limpeza (1), assistente de vendas (1), embalador, a mão (41), operador de caixa (1) e operador de máquina de cerâmica (2).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Agente de vendas de serviços (2), ajudante de eletricista (15), analista de marketing (1), arrematadeira bordo biquinis (1), auxiliar administrativo (5), auxiliar de encanador (42), auxiliar de marceneiro (2), bombeiro hidráulico (40), cabeleireiro (1), costureira em geral (2), empregado doméstico (1), encarregado de obras (1), estoquista (1), gerente de loja e supermercado (1), instalador de equipamentos de comunicação (20), manicure (1), marceneiro (1), mecânico de equipamento pesado (1), mecânico de manutenção de máquinas cortadoras de grama, roçadeiras, motosserras e similares (1), mecânico de manutenção de máquinas de construção e terraplenagem (1), office-boy (1), oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (3), operador de escavadeira (1), operador de máquina de terraplenagem (8), operador de rolo (25), passador de roupas em geral (1), pedreiro (14), serralheiro montador (1), soldador de solda à forte (15), técnico de edificações varandas aberta (2), técnico de enfermagem do trabalho (1), técnico em segurança do trabalho (1), vendedor de serviços (2), vendedor porta a porta(12) e vigilante (4).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Açougueiro (19), ajudante de manutenção (1), ajudante de recebimento de mercadorias (3), analista de crediário (1), analista pcp (1), arrematadeira (2), assistente adm pos venda concessionária (2), assistente administrativo para área fiscal (1), assistente de compras (1), assistente de marketing (1), assistente financeiro  cobrança (1), atendente barista (1), atendente de farmácia (1), atendente de lanchonete (1), auxiliar administrativo (3), auxiliar de carga e descarga (5), auxiliar de lavanderia (1), auxiliar de mecânico de refrigeração (1), auxiliar de obras (10), auxiliar de padaria (2), auxiliar de serviços gerais (6), auxiliar de vendas (1), auxiliar mecânico (1), auxiliar mecânico (1), babá (1), confeiteiro (4), costureira (4), eletricista veicular (1), eletricista (1), embalador (21), encarregado de obra (2), encarregado de sondagem (1), estágio administrativo (1), estágio de engenheiro de produção (1), farmacêutico (2), faxineira/ passadeira (2), fiscal de caixa (1), fiscal de loja (1), gesseiro fundidor de placas 3d (1), gesseiro fundidor de placas de rebaixamento (3), gesseiro fundidor de sanca (1), gesseiro instalador (4), instalador de cstv e alarme (1), lanterneiro (1), lavador de carro (1), mecânica de empilhadeira (1), mecânico alinhador (1), mecânico de refrigeração (1), mecânico de refrigeração e climatização (1), mecânico de suspensão (1), mecânico de veículos pesados (1), mecânico diesel (6), motorista de carreta (10), motorista (16), oficial polivalente (1), operador de caixa (43), operador de frios (11), operador de pá carregadeira (1), padeiro (2), passadeira (1), pintor automotivo (1), pizzaiolo (5), porteiro (3), recreadora (1), recuperador de crédito (2), repositor (17), supervisor geral (1), técnico de enfermagem/ home care (1), técnico de infraestrutura  ti (1), técnico em eletrônica ou eletrotécnico (1), técnico em segurança do trabalho (1), vendedor (4) e vidraceiro (1).