De babá a professor: semana começa com 813 vagas de emprego

Carteira de trabalho Crédito: Amatra1/Divulgação

A semana começa com 813 vagas de emprego abertas na Grande Vitória. Há oportunidades para cargos como auxiliar de serviços gerais, vendedor, açougueiro, motorista de caminhão, professor de educação física e sommelier.

Os interessados devem procurar uma unidade do Sine mais próxima de sua casa s, sem esquecer de levar os documentos pessoais. O profissional que atender aos requisitos das empresas são encaminhados para entrevista de emprego.

No Sine da Serra, a oferta é de 251 vagas. A agência funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, no Pró-Cidadão, avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte).

Já a Agência do Trabalhador de Cariacica começa a semana com 306 oportunidades, das quais 57 destinadas à pessoas com deficiência. São chances para embalador, costureira, atendente de farmácia, fiscal de loja, mecânico, gesseiro entre outras, para açougueiro, por exemplo, são 19 oportunidades enquanto para embalador em supermercado são 21.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na unidade que fica na Avenida Kleber Andrade, 5, bairro Rio Branco, Cariacica.

Em Vila Velha, o Sine oferece 246 oportunidades. Os interessados devem procurar a agência que fica na Rua Sete de Setembro, 95, Centro de Vila Velha, das 8 às 17 horas.

Chances de emprego também na Agência do Trabalhador de Vitória, com 10 vagas. O atendimento aos profissionais é feito na Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, Vitória, das 8 às 17 horas.

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Costureira em geral (1), pizzaiolo (1), supervisor de atendimento ao cliente (4), técnico eletrônico (1), vendedor - no comércio de mercadorias (1), sondador de poços (1) e sommelier (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Açougueiro (18), auxiliar de padeiro (3), auxiliar contábil (1), auxiliar de estoque (5), auxiliar de logística júnior (2), assistente de vendas (1), assistente de vendas (2), atendente do setor de frios e laticínios (13), auxiliar de orientação educacional - estágio (1), auxiliar de laboratório - farmácia de manipulação (2), auxiliar de topógrafo (1), balconista de açougue (3), churrasqueiro (2), confeiteiro (1), cozinheiro de restaurante (1), desenhista industrial gráfico - designer gráfico (1), embalador a mão (21), encarregado de açougue (1), encarregado de padaria (1), encarregado de frios (1), encarregado de supermercado (2), estofador de móveis (2), farmacêutico de manipulação (1), instalador de som e acessórios de veículos (1), mecânico de motor a diesel (2), mecânico de manutenção de máquinas em geral (4), mecânico eletricista de diesel linha pesada (1), montador de estruturas metálicas (1), montador de estruturas metálicas (1), moldador - vulcanizador (23), motorista de caminhão - CNH d ou CNH e (1), motorista de caminhão - CNH e (1), operador de guilhotina (1), operador de guindaste móvel pesado (1), operador de guindaste móvel médio (1), operador de máquina de terraplanagem (42), operador de rolo compactador (2), operador de trator de esteira (1), operador de câmaras frias (2), padeiro (1), pintor de automóveis (1), professor de administração (2), professor de educação física (3), professor de enfermagem do ensino superior (3), professor de fisioterapia (3), professor de serviço social do ensino superior (3), secretária executiva (1), técnico de edificações (2), técnico em montagem de móveis (1), técnico de refrigeração (1), telhador (1), vendedor no comércio de mercadorias (1) , vendedor no comércio de mercadoria - vendedor de tintas (2), vendedor no comércio de mercadorias - vender produtos de piscina (1), vendedor de serviços externo (2) e vendedor de serviços (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Assistente de vendas (1), embalador, a mão (47), operador de máquina de cerâmica (2) e técnico em segurança do trabalho (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Açougueiro (21), ajudante de entrega (20), ajudante de recebimento de mercadorias (3), analista de crediário (1), analista PCP, (1), arrematadeira (2), assistente adm posvenda concessionária (2), assistente administrativo para área fiscal (1), assistente de compras (1), assistente de marketing (1), assistente financeiro  cobrança (1), atendente de farmácia (1), atendente (2), auxiliar administrativo (2), auxiliar de encarregado de açougue (1), auxiliar de expedição (10), auxiliar de lavanderia (1), auxiliar de manutenção (1), auxiliar de mecânico de refrigeração (1), auxiliar de padaria (2), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de vendas (1), auxiliar mecânico (2), babá (1), confeiteiro (4), conferente (4), coordenador de equipe (1), costureira pilotista (2), costureira (3), costureira (1), eletricista veicular (1), embalador (21), encarregado de sondagem (1), estágio de administração (1), estoquista (2), farmacêutico (2), faxineira/ passadeira (2), fiscal de caixa (1), fiscal de loja (1), gesseiro fundidor de placas 3D (1), gesseiro fundidor de placas de rebaixamento (3), gesseiro fundidor de sanca (1), gesseiro instalador (4), instalador de CSTV e alarme (1), lanterneiro (1), lavador (1), mecânico alinhador (1), mecânico de refrigeração (1), mecânico de suspensão (1), mecânico de veículos pesados (1), mecânico diesel (3), motorista de carreta (10), motorista (16), operador de caixa (16), operador de empilhadeira (15), operador de frios (11), operador de pá carregadeira (1), padeiro (2), passadeira (1), pintor automotivo (1), pizzaiolo (5), recreadora (1), repositor (17), técnico de enfermagem/ home care (1), técnico de infraestrutura  ti (1), vendedor (4), vendedora (2) e vidraceiro (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Motorista carreteiro (1), ajudante geral (1), arrumador (1), assistente adm pos venda concessionária (1), assistente financeiro (1), atendimento (5), auxiliar administrativo (14), auxiliar administrativo operacional (1), auxiliar de farmácia (3), auxiliar de serviços gerais (7), auxiliar de transporte (1), emissor (1), movimentador de mercadorias (1), operador de caixa (1), operador de classificação (1), operador de telemarketing ativo (15), técnico de enfermagem (1) e vendedor externo (1).

SINE DE VILA VELHA