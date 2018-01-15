Dá para garantir um emprego até o carnaval; confira as vagas

Elaine Prasser Ponath, 19 anos, conseguiu há três meses o trabalho de vendedora de roupas Crédito:

Como diz um velho ditado popular: o ano só começa depois do carnaval. Mas quem quer garantir a carteira assinada em 2018 já pode aproveitar as oportunidades de emprego que surgem agora até o início de fevereiro. Em alta, juntamente com o verão, estão os setores do comércio e bares e restaurante. Mas há chances em outros segmentos e para todos os níveis de escolaridade.

O diretor-executivo financeiro da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Sidcley Gabriel da Silva, avalia que neste período são gerados muitos empregos voltados para os setores que trabalham com o turismo.

O ano começou com uma retomada dos empregos, mesmo que de forma tímida. Com a chegada de turistas, há boas oportunidades para trabalhar em hotéis, fábricas de sorvete, indústria de bebidas, bares e restaurantes, entre outras. Uma área que está aquecida é o comércio. Acredito que essas oportunidades são a porta de entrada para quem quer conseguir um emprego, aponta o diretor.

Elaine Prasser Ponath, 19 anos, conseguiu há três meses o trabalho de vendedora de roupas de grife na Brand & CO. Ela, que já tinha experiência na profissão no interior do Estado, conta que não foi difícil encontrar um emprego na área na Capital.

Não tive dificuldade realmente em encontrar vaga, até porque eu já trabalhava como vendedora no interior e sempre gostei da área. Quem quer ser um bom vendedor, na minha opinião, precisa ser comunicativo para agrada o cliente e o patrão. É um trabalho bom, que é flexível e não é a mesma coisa sempre. Todo dia é uma nova experiência, um novo contato com as pessoas e produtos. É interessante, destaca a jovem.

Segundo a gestora de Recrutamento e Seleção da Rhopen Consultoria, Ludmila Ribeiro, para ingressar nos processos seletivos é importante ter atenção a todas as fontes de divulgação de vagas, manter o currículo atualizado, perseguir oportunidades de interesse e só se candidatar para cargos que estejam alinhados ao perfil do candidato.

Ainda segundo ela, quem está em busca de uma nova oportunidade, precisa se manter atualizado. Cursos online e cursos gratuitos são uma boa opção, aponta Ludmila.

VAGAS DISPONÍVEIS

Vendedor

Consultor de vendas

Garçom

Recepcionista

Estoquista

Operador de produção

Analista e gerente de Recursos Humanos (RH)

Analista de segurança do trabalho

Analista financeiro

Professor de educação física

LUGARES PARA MANDAR CURRÍCULO

Rhopen

Cadastro

www.rhopen.com.br

Vagas

Analista da qualidade, analista de TI pleno, analista de departamento pessoal, analista de recrutamento e seleção, analista de recursos humanos, desenvolvedor, técnico de preditiva ll,

engenheiro sênior, vendedor de granito, analista de recursos humanos, analista da qualidade, assistente de exportação - PCD, auxiliar contábil - PCD, coordenador de marketing, balconista de farmácia, recepcionista, coordenador financeiro.

SUPREMA

Cadastro

www.suprema-rh.com

Vagas

Gerente de ecomerce, analista de RH, psicóloga, instrutor de treinamento e professor de educação física.

LINCE

Cadastro

www.lincepsicologia.com

Vagas

Vendedor, gerente de departamento pessoal, coordenador de gestão estratégica, auxiliar de depósito, assistente de RH para pessoa com deficiência, supervisor de suprimentos, estoquista e supervisor de vendas externas.

PSICOESPAÇO

Cadastro

www.psicoespaco.com.br

Vagas

Analista de planejamento e controle pleno, analista de RH - área de desenvolvimento, analista de RH, assistente administrativo, assistente administrativo financeiro, assistente de departamento pessoal - temporário, auxiliar financeiro, comprador, consultor de vendas, consultor de vendas interno, coordenador de vendas, coordenador de HSSE, auxiliar administrativo de departamento pessoal, executivo de vendas, gerente comercial, gerente de loja - ramo de alimentos, gerente de loja, gerente de pousada, lavadeira, operador de campo, operador de produção, operador jr., propagandista - área de manipulação e homeopatia, representante autônomo  plano assistencial, representante de vendas - lubrificantes, técnico de laboratório I, técnico de operações jr, vendedor externo, vendedor interno.

PSICO STORE

Cadastro

www.psicostore.com.br

Vagas

Analista contábil, analista do processo pleno, analista operacional PCD, aplicador de laser, assistente administrativo - renovação, assistente administrativo - seguro auto /ramos elementares, assistente administrativo senior, assistente de logística, assistente de vendas, auxiliar administrativo, auxiliar de armazém PCD, coordenador de almoxarifado, garçom, inspetor de serviços externos, instrumentador cirúrgico, maquinista, promotor de vendas, supervisor de segurança do trabalho, vendedor externo, vendedor.

CENTER RH

Cadastro

www.centerrh.com.br

Vagas