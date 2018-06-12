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Qualificação

Cursos em Vitória para quem quer aprender uma profissão

Inscrições seguem até quinta-feira (14)

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 13:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 13:44
O curso de Design de Sobrancelhas é um dos oferecidos pela Prefeitura de Vitória Crédito: Reprodução intenet
A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para seis cursos de qualificação que serão realizadas em duas Unidades de Inclusão Produtiva (UIP). As oportunidades são para Confeitaria, Panificação, Cuidador Infantil, Cuidador de Idoso, Maquiagem e Design de Sobrancelha.
As inscrições podem ser feitas até quinta-feira (14) e aulas estão previstas para iniciar no próximo dia 26. Serão oferecidas 25 vagas para cada turma.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos para os cursos de Confeitaria, Panificação, Maquiagem e Design de Sobrancelha. Já para Cuidador Infantil e Cuidador de Idoso, a exigência é idade mínima é 18 anos.
SAIBA MAIS
 
Pré-inscrição: Até 14 de junho
Local da inscrição: UIP Escola da Vida, Rodovia Serafim Derenzi, Bairro São José (em frente ao Banestes). Tel: 3332-5976. UIP São Pedro, Rodovia Serafim Derenzi, 4684, em São Pedro (ao lado da Policlínica). Tel: 233-8211.
Horário de atendimento: das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.
Cursos
Confeitaria
Local das aulas: UIP São Pedro Horário: das 8h às 12h
Panificação
Local das aulas: UIP São Pedro Horário: das 13h às 17h
Cuidador Infantil
Local das aulas: Fundação Praia do Canto, em São Pedro Horário: das 8h às 12h
Cuidador de Idoso
Local das aulas: UIP Escola da Vida Horário: das 13h às 17h
Maquiagem
Local das aulas: UIP Escola da Vida Horário: das 8h às 12h
Design de Sobrancelha
Local das aulas: UIP Escola da Vida Horário: das 13h às 17h 
 

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