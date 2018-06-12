Cursos em Vitória para quem quer aprender uma profissão

O curso de Design de Sobrancelhas é um dos oferecidos pela Prefeitura de Vitória Crédito: Reprodução intenet

A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para seis cursos de qualificação que serão realizadas em duas Unidades de Inclusão Produtiva (UIP). As oportunidades são para Confeitaria, Panificação, Cuidador Infantil, Cuidador de Idoso, Maquiagem e Design de Sobrancelha.

As inscrições podem ser feitas até quinta-feira (14) e aulas estão previstas para iniciar no próximo dia 26. Serão oferecidas 25 vagas para cada turma.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos para os cursos de Confeitaria, Panificação, Maquiagem e Design de Sobrancelha. Já para Cuidador Infantil e Cuidador de Idoso, a exigência é idade mínima é 18 anos.

SAIBA MAIS





Pré-inscrição: Até 14 de junho

Local da inscrição: UIP Escola da Vida, Rodovia Serafim Derenzi, Bairro São José (em frente ao Banestes). Tel: 3332-5976. UIP São Pedro, Rodovia Serafim Derenzi, 4684, em São Pedro (ao lado da Policlínica). Tel: 233-8211.

Horário de atendimento: das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Cursos

Confeitaria

Local das aulas: UIP São Pedro Horário: das 8h às 12h

Panificação

Local das aulas: UIP São Pedro Horário: das 13h às 17h

Cuidador Infantil

Local das aulas: Fundação Praia do Canto, em São Pedro Horário: das 8h às 12h

Cuidador de Idoso

Local das aulas: UIP Escola da Vida Horário: das 13h às 17h

Maquiagem

Local das aulas: UIP Escola da Vida Horário: das 8h às 12h

Design de Sobrancelha

Local das aulas: UIP Escola da Vida Horário: das 13h às 17h