Curso gratuito de auxiliar administrativo em Vitória

Auxiliar administrativo Crédito: Divulgação/PMV

Boa oportunidade para pessoas interessadas em fazer um curso de auxiliar administrativo. A partir de terça-feira (31), serão abertas as pré-inscrições para quem deseja participar da capacitação. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), por meio do Serviço de Inclusão Produtiva (SIP).

A previsão é de que o curso, que tem capacidade para 20 vagas, seja iniciado no dia 13 de agosto, com carga horária de 60 horas. O horário das aulas será das 13h30 às 16h30.

Os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos e ser atendidos pelos serviços da Assistência

Social no município. No ato da inscrição, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência.

Para concorrer a uma das vagas, é preciso ir pessoalmente aos locais de inscrição: Escola da Vida e Unidade de Inclusão Produtiva (UIP) São Pedro.

SERVIÇO

Curso "Auxiliar Administrativo"

Pré-inscrição: 31 de julho a 2 de agosto de 2018, das 8h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30





Carga horária: 60 horas

Locais das pré-inscrições:





- Unidade de Inclusão Produtiva (UIP) / Escola da Vida, localizada na rodovia Serafim Derenzi, São José (em frente ao Banestes). Telefone: 3332-5976



