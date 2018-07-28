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FORMAÇÃO

Curso gratuito de auxiliar administrativo em Vitória

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), por meio do Serviço de Inclusão Produtiva (SIP)

Publicado em 28 de Julho de 2018 às 15:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2018 às 15:27
Auxiliar administrativo Crédito: Divulgação/PMV
Boa oportunidade para pessoas interessadas em fazer um curso de auxiliar administrativo. A partir de terça-feira (31), serão abertas as pré-inscrições para quem deseja participar da capacitação. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), por meio do Serviço de Inclusão Produtiva (SIP).
A previsão é de que o curso, que tem capacidade para 20 vagas, seja iniciado no dia 13 de agosto, com carga horária de 60 horas. O horário das aulas será das 13h30 às 16h30.
Os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos e ser atendidos pelos serviços da Assistência
Social no município. No ato da inscrição, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência.
Para concorrer a uma das vagas, é preciso ir pessoalmente aos locais de inscrição: Escola da Vida e Unidade de Inclusão Produtiva (UIP) São Pedro.
SERVIÇO
Curso "Auxiliar Administrativo"
Pré-inscrição: 31 de julho a 2 de agosto de 2018, das 8h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30
 
Carga horária: 60 horas
Locais das pré-inscrições:
 
- Unidade de Inclusão Produtiva (UIP) / Escola da Vida, localizada na rodovia Serafim Derenzi, São José (em frente ao Banestes). Telefone: 3332-5976
 
- Unidade de Inclusão Produtiva (UIP) São Pedro, localizada na rodovia Serafim Derenzi, 4684, São Pedro, ao lado do PA. Telefone: 3233-8211.

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