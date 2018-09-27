Conselho Regional de Veterinária abre concurso público

Concurso contará com provas objetivas para todos os cargos Crédito: Pixabay

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Espírito Santo (CRMV-ES) abriu concurso público para contratar novos servidores. A seleção visa a preencher vagas iniciais, além da formação do cadastro reserva.

As inscrições podem ser feitas de 5 de novembro de 2018, no site Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Executivo . A taxa de participação varia de R$ 65,00 a R$ 80,00.

As oportunidades são para candidatos de níveis médio e superior, em cargos como advogado, agente de fiscalização, agente administrativo e auxiliar de serviços gerais. A remuneração R$ 3,5 mil.

O processo seletivo contará com provas objetivas para todos os cargos, além de exame discursivo e avaliação de títulos para os candidatos de nível superior.

Todas as fases de classificação serão realizadas na cidade de Vitória, a primeira etapa está prevista para ocorrer no dia 9 de dezembro de 2018.

CONFIRA OS CARGOS

AGENTE ADMINISTRATIVO

Requisito: Ensino Médio

Carga horária: 40 horas

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.496,07

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO

Requisito: Ensino Médio

Carga horária: 40 horas

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.562,00

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Requisito: Ensino Médio

Carga horária: 40 horas

Vaga: Cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.093,48

ADVOGADO

Requisitos: Ensino Superior em Direito e carteira a OAB

Carga horária: 20 horas

Vaga: Cadastro de reserva

Remuneração: R$ 3.500,00