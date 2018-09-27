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Conselho Regional de Veterinária abre concurso público

Oportunidades são para cargos de níveis médio e superior; remuneração é de R$ 3,5 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 14:09

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 14:09

Concurso contará com provas objetivas para todos os cargos Crédito: Pixabay
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Espírito Santo (CRMV-ES) abriu concurso público para contratar novos servidores. A seleção visa a preencher vagas iniciais, além da formação do cadastro reserva.
As inscrições podem ser feitas de 5 de novembro de 2018, no site Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Executivo. A taxa de participação varia de R$ 65,00 a R$ 80,00.
As oportunidades são para candidatos de níveis médio e superior, em cargos como advogado, agente de fiscalização, agente administrativo e auxiliar de serviços gerais. A remuneração R$ 3,5 mil.
O processo seletivo contará com provas objetivas para todos os cargos, além de exame discursivo e avaliação de títulos para os candidatos de nível superior.
Todas as fases de classificação serão realizadas na cidade de Vitória, a primeira etapa está prevista para ocorrer no dia 9 de dezembro de 2018.
CONFIRA OS CARGOS
AGENTE ADMINISTRATIVO
Requisito: Ensino Médio
Carga horária: 40 horas
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.496,07
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
Requisito: Ensino Médio
Carga horária: 40 horas
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.562,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Requisito: Ensino Médio
Carga horária: 40 horas
Vaga: Cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.093,48
ADVOGADO
Requisitos: Ensino Superior em Direito e carteira a OAB
Carga horária: 20 horas
Vaga: Cadastro de reserva
Remuneração: R$ 3.500,00
 

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