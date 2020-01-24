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Qualificação profissional

Confira as vagas para aprender uma profissão em Conceição da Barra

Oportunidades são destinadas ao curso do Qualificar ES Mulher

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 16:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 16:05
Oportunidades no curso para aprender a fazer bolo Crédito: Pinterest
Quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada deve aproveitar uma das 90 vagas oferecidas na segunda etapa de inscrições do Programa Qualificar ES em Conceição da Barra. As oportunidades são voltadas para as mulheres.
Os interessados podem se inscrever até 2 de fevereiro, no site www.qualificar.es.gov.br. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, morar no município em que o curso será realizado e ser alfabetizado.

Veja Também

Mais de 2,1 mil vagas para aprender uma profissão no ES

AS VAGAS 

POLO: Centro de Referência da Assistência Social - CRAS de itaúnas
  • Endereço: Avenida Bento Daher, s/n, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra
  • Bairro:  Vila de Itaúnas
  • Cursos: Salgadeiro (30)
POLO: Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Quilombola
  • Endereço: Rua Ernane Benso, s/nº, Santana, Conceição da Barra
  • Bairro: Santana
  • Cursos: Bolos e suas variações (30)
POLO: Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Braço do Rio
  • Endereço: Rua Sinval Marques de Brito, 295, bairro Campo Verde II, Conceição da Barra.
  • Bairro: Campo Verde II
  • Curso: Salgadeiro (30)
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