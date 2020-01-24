Confira as vagas para aprender uma profissão em Conceição da Barra

Quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada deve aproveitar uma das 90 vagas oferecidas na segunda etapa de inscrições do Programa Qualificar ES em Conceição da Barra. As oportunidades são voltadas para as mulheres.
Os interessados podem se inscrever até 2 de fevereiro, no site www.qualificar.es.gov.br. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, morar no município em que o curso será realizado e ser alfabetizado.
AS VAGAS
POLO: Centro de Referência da Assistência Social - CRAS de itaúnas
- Endereço: Avenida Bento Daher, s/n, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra
- Bairro: Vila de Itaúnas
- Cursos: Salgadeiro (30)
- Endereço: Rua Ernane Benso, s/nº, Santana, Conceição da Barra
- Bairro: Santana
- Cursos: Bolos e suas variações (30)
- Endereço: Rua Sinval Marques de Brito, 295, bairro Campo Verde II, Conceição da Barra.
- Bairro: Campo Verde II
- Curso: Salgadeiro (30)