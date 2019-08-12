Confira as vagas disponíveis na Agência de Empregos de Viana

A Agência de Empregos de Viana está com diversas oportunidades abertas para quem procura trabalho com carteira de assinada. As chances são para eletricista, motorista, líder de manutenção, estágio de nível superior, eletricista de linha viva - alta tensão, encarregado de Linha – alta tensão, motorista operador de caminhão munck, operador de retroescavadeira, operador de rolo – terraplanagem e operador de rolo – asfalto. Os interessado precisam ter experiência comprovada nas funções.
O atendimento ocorre no guichê de atendimento da Prefeitura de Viana, em Viana Sede, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, munidos dos documentos pessoais (Carteira de Identidade, CPF e Carteira de Trabalho), comprovante de residência e uma cópia do currículo para cadastro ou atualização no banco de dados da Agência de Empregos.
CONFIRA AS VAGAS
Eletricista
Requisitos: Ensino fundamental completo; necessário experiência na função com especialidade em carro a diesel e disponibilidade de horário, atuará em escala aos finais de semana.
Estágio
Requisitos: Cursando superior em Economia ou Administração a partir do 4º Período; conhecimento com Pacote Office; disponibilidade para atuar no horário de 7h30 às 13h30.
Motorista
Requisitos: Ensino fundamental completo; habilitação carteira D ou E; necessário experiência como Motorista de veículo de grande porte; disponibilidade de horário, atuará em escala aos finais de semana; necessário Curso de Transporte Coletivo de Passageiros.
Líder de manutenção
Requisitos: Ensino médio completo; habilitação carteira D ou E; necessário experiência com Manutenção de carro a Diesel e Gerenciamento de Equipe.
Eletricista de Linha Viva - Alta Tensão
Requisitos: Experiência comprovada em carteira Carregado de Linha - Alta Tensão.
Motorista operador de caminhão munck
Requisito: Experiência comprovada em carteira
Operador de retroescavadeira
Requisito: Experiência comprovada em carteira
Operador de rolo – terraplanagem
Requisito: Experiência comprovada em carteira
Operador de rolo – asfalto
Requisito: Experiência comprovada em carteira