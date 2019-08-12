Confira as vagas disponíveis na Agência de Empregos de Viana

Sede da Agência do Emprego da Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação / Prefeitura de Viana

A Agência de Empregos de Viana está com diversas oportunidades abertas para quem procura trabalho com carteira de assinada . As chances são para eletricista, motorista, líder de manutenção, estágio de nível superior, eletricista de linha viva - alta tensão, encarregado de Linha – alta tensão, motorista operador de caminhão munck, operador de retroescavadeira, operador de rolo – terraplanagem e operador de rolo – asfalto. Os interessado precisam ter experiência comprovada nas funções.

O atendimento ocorre no guichê de atendimento da Prefeitura de Viana, em Viana Sede, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, munidos dos documentos pessoais (Carteira de Identidade, CPF e Carteira de Trabalho), comprovante de residência e uma cópia do currículo para cadastro ou atualização no banco de dados da Agência de Empregos.

CONFIRA AS VAGAS

Eletricista

Requisitos: Ensino fundamental completo; necessário experiência na função com especialidade em carro a diesel e disponibilidade de horário, atuará em escala aos finais de semana.

Estágio

Requisitos: Cursando superior em Economia ou Administração a partir do 4º Período; conhecimento com Pacote Office; disponibilidade para atuar no horário de 7h30 às 13h30.

Motorista

Requisitos: Ensino fundamental completo; habilitação carteira D ou E; necessário experiência como Motorista de veículo de grande porte; disponibilidade de horário, atuará em escala aos finais de semana; necessário Curso de Transporte Coletivo de Passageiros.

Líder de manutenção

Requisitos: Ensino médio completo; habilitação carteira D ou E; necessário experiência com Manutenção de carro a Diesel e Gerenciamento de Equipe.

Eletricista de Linha Viva - Alta Tensão

Requisitos: Experiência comprovada em carteira Carregado de Linha - Alta Tensão.

Motorista operador de caminhão munck

Requisito: Experiência comprovada em carteira

Operador de retroescavadeira

Requisito: Experiência comprovada em carteira

Operador de rolo – terraplanagem

Requisito: Experiência comprovada em carteira

Operador de rolo – asfalto

Requisito: Experiência comprovada em carteira