Confira as vagas de estágio disponíveis nesta sexta-feira (22)

Estudantes que estão na faculdade ou em escola de nível técnico, ou já concluíram a formação, não podem perder as oportunidades disponíveis nesta sexta-feira (20). Há chances para estágio, jovem aprendiz e jovens talentos.

Na Login Logística, empresa que administra do TVV, está com inscrições abertas para dois processos seletivos. As inscrições podem ser feitas até domingo, dia 24, no site www.loginlogistica.com.br

No primeiro processo seletivo, as chances são para estagiários. Os alunos vão participar da integração na companhia; capacitação na função; programa de capacitação com instrutores para desenvolvimento de habilidades de Comunicação, Negociação e Gestão de Projetos; coaching para acompanhamento; e estruturação acompanhada de projeto na área de alocação e apresentação para Diretoria ao término do programa.

As oportunidades são para as unidades de Vila Velha e Rio de Janeiro. A seleção é aberta para todos os cursos de Licenciatura ou Bacharelado. A carga horária é de seis horas diárias.

A seleção é composta por testes de inglês e de logística, dinâmica em grupo e entrevistas individuais. A última etapa do processo é a banca avaliadora. Os jovens vão atuar nas seguintes áreas: gente e gestão, manutenção, meio ambiente, operação pátio, operação armazém e planejamento. As contratações começam em agosto.

A Login também está com inscrições abertas para o Programa Jovens Profissionais, para profissional formados em até um ano.

Os candidatos selecionados serão admitidos como colaboradores e participarão de um Programa de Desenvolvimento Personalizado, com acompanhamento e visibilidade da liderança Log-In, pelo período de 12 meses, envolvendo: integração nas diferentes áreas negócio (Job Rotation), treinamentos para desenvolvimento de habilidades e acompanhamento de coaching.

CORREIOS

Os Correios reabriram as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz dos Correios. Os interessados podem se inscrever até 28 de junho, no site www.correios.com.br

O programa oferece aos jovens formação de Assistente Administrativo e Assistente de Logística, com oferta de 4.983 vagas em todo o país, mais formação de cadastro reserva.

Para concorrer, o candidato deve ter entre 14 e 22 anos completos, exceto se pessoa com deficiência, que não tem limite de idade e estar matriculado na escola e cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental.

A seleção será simplificada, realizada por meio de comprovação de requisitos referentes a renda familiar, aprovação escolar, série atual e participação em projetos sociais, a partir de pontuação detalhada no edital.

IEL-ES

Os estudantes que estão à procura de vaga estágio podem ficar atentos à divulgação do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) dessa semana. São 13 oportunidades distribuídas pela Grande Vitória, com bolsa auxílio entre R$ 500,00 e R$ 800,00, além de transporte e alimentação. Também há vagas para estudantes que precisam de estágio obrigatório.

As oportunidades são para áreas de técnico em meio ambiente, técnico em mecânica, técnico em logística, técnico em administração, técnico em eletrotécnica, técnico em recursos humanos, ciências contábeis, técnico em edificações, administração, jornalismo, técnico em segurança do trabalho e engenharia elétrica.

Os interessados podem se inscrever no site sne.iel.org.br/es

PREFEITURA DA SERRA

Também estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura da Serra. A oferta é de 250 vagas de estágio abertas para as áreas de pedagogia, geografia, letras, história e matemática.

O cadastro pode ser feito no Setor de Estágio do prédio da prefeitura da Serra, que fica no 4º andar, das 8 às 17 horas. É preciso levar a declaração de matrícula da faculdade e comprovar que já está, no mínimo, no 2º período de curso.

Os classificados na seleção vão atuar nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) e nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) no setor de Educação Especial. A bolsa ofertada aos estudantes é de R$ 450.

Os estudantes selecionados terão carga horária de trabalho de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, e vão atuar no auxílio de professores e crianças da Educação Especial dentro das salas de aula, bem como na elaboração de projetos pedagógicos, entre outras atividades.