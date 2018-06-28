Confira as vagas de estágio disponíveis nesta quinta-feira (28)

Candidatos podem fazer o cadastro pela internet Crédito: Jeshoots

Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos às oportunidades abertas nesta quinta-feira (28). A oferta é de 112 vagas com bolsas que podem chegar a R$ 1.400.

Confira as vagas disponíveis

CIEE

Vagas: São 82 oportunidades, sendo 55 para estudantes de nível superior e 27 para os de nível médio.

Cadastro: www.ciee-es.org.br ou visitar alguma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.

Bolsas: variam de R$ 400,00 a R$ 800,00.

Cursos: Administração (10), Ciências Contábeis (3), Ciências Econômicas (3), Ciência da Computação (6), Tecnologia em Recursos Humanos (1), Tecnologia em Logística (1), Engenharia Ambiental (1), Engenharia Civil (1), Engenharia de Produção (1), Engenharia da Computação (2), Engenharia Química (1), Química (1), Marketing (4), Tecnologia em Marketing (2), Publicidade e Propaganda (5), Ciências Biológicas (1), Sistema de Informação (4), Tecnologia em Redes de Computadores (4), Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema (4), Ensino Médio Regular ou EJA (17), Técnico em Logística (1) e Técnico em Administração (9).

SUPER ESTÁGIOS

Vagas: 17 para estudantes de níveis médio e superior.

Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 1,4 mil.

Cursos: Pedagogia (1); Publicidade e Propaganda, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Marketing (1); Estética e Cosmética, Fisioterapia (1); Administração (1); Administração ou Ciências Contábeis (1); Enfermagem (2); Técnico em Administração ou Técnico em Secretariado (1); Fisioterapia (6); Psicologia (1); Comércio Exterior (1); e Educação Física (1).

IEL-ES

Vagas: 13 oportunidades na Grande Vitória para estudantes do 1º ao 5º período de 13 cursos diferentes.

Bolsas: variam de R$ 600 a R$ 937