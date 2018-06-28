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Jovens talentos

Confira as vagas de estágio disponíveis nesta quinta-feira (28)

Há chances para estudantes de níveis médio, técnico e superior; bolsas chega a R$ 1,4 mil mensais

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 15:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 15:27
Candidatos podem fazer o cadastro pela internet Crédito: Jeshoots
Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos às oportunidades abertas nesta quinta-feira (28). A oferta é de 112 vagas com bolsas que podem chegar a R$ 1.400.
Saiba qual o perfil ideal de estagiário
Confira as vagas disponíveis
CIEE
Vagas: São 82 oportunidades, sendo 55 para estudantes de nível superior e 27 para os de nível médio.
Cadastro: www.ciee-es.org.br ou visitar alguma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.
Bolsas: variam de R$ 400,00 a R$ 800,00.
Cursos: Administração (10), Ciências Contábeis (3), Ciências Econômicas (3), Ciência da Computação (6), Tecnologia em Recursos Humanos (1), Tecnologia em Logística (1), Engenharia Ambiental (1), Engenharia Civil (1), Engenharia de Produção (1), Engenharia da Computação (2), Engenharia Química (1), Química (1), Marketing (4), Tecnologia em Marketing (2), Publicidade e Propaganda (5), Ciências Biológicas (1), Sistema de Informação (4), Tecnologia em Redes de Computadores (4), Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema (4), Ensino Médio Regular ou EJA (17), Técnico em Logística (1) e Técnico em Administração (9).
SUPER ESTÁGIOS
Vagas: 17 para estudantes de níveis médio e superior.
Cadastro: www.superestagios.com.br.
Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 1,4 mil.
Cursos: Pedagogia (1); Publicidade e Propaganda, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Marketing (1); Estética e Cosmética, Fisioterapia (1); Administração (1); Administração ou Ciências Contábeis (1); Enfermagem (2); Técnico em Administração ou Técnico em Secretariado (1); Fisioterapia (6); Psicologia (1); Comércio Exterior (1); e Educação Física (1).
IEL-ES
Vagas: 13 oportunidades na Grande Vitória para estudantes do 1º ao 5º período de 13 cursos diferentes.
Cadastro: sne.iel.org.br/es
Bolsas: variam de R$ 600 a R$ 937
Cursos: Técnico em Meio Ambiente (2), Técnico em Mecânica (1), Técnico em Logística ou Técnico em Administração (1), Administração (2), Sistema de Informação ou Análise de Sistema ou Ciência da Computação (1), Engenharia Química (2), Técnico em Química (1), Administração ou Ciência Econômica ou Ciências Contábeis (1) e Pedagogia (2).

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