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Jovens talentos

Confira as vagas de estágio disponíveis nesta quinta-feira (17)

Há chances em empresas e órgãos públicos

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 15:46
CIEE é um dos locais de inscrições na Grande Vitória Crédito: Arquivo
Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho podem aproveitar as vagas de estágio abertas em empresas e órgãos públicos. As chances são para alunos de cursos superior, técnico e médio. A bolsa-auxílio pode chegar a R$ 1,1 mil.
Confira as vagas
CIEE-ES
Vagas: 64 oportunidades (50 para áreas de nível superior e 14 para nível médio/técnico)
Inscrições: no site www.ciee-es.org.br ou visitar alguma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.
Cursos: Administração (13), Ciências Contábeis (5), Ciências Biológicas (1), Tecnologia em Gestão Comercial (3), Tecnologia em Recursos Humanos (1), Tecnologia em Processos Gerenciais (2), Tecnologia em Gestão Financeira (1), Tecnologia em Logística (2), Licenciatura em Matemática (1), Direito (2), Comunicação Social - Jornalismo (1), Sistema de informação (3), Ciência da Computação (3), Engenharia da Computação (2), Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema (2), Publicidade e Propaganda (2), Marketing (3), Psicologia (1), Pedagogia (2), Ensino médio ou EJA (3), Técnico em Administração (9), Técnico em Informática (1) e Técnico em Redes de Computadores (1).
SUPER ESTÁGIOS
Inscrições: no site www.superestagios.com.br.
Vagas: 14
Bolsa: variam de R$ 300 a R$ 800
Cursos: Publicidade e propaganda, cinema, Administração, Comunicação Social, Direito, Ensino Médio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo), Sistemas de Informação, Engenharia de Computação, Educação Física, Técnico em Eletrônica, Técnico em Eletrotécnica, Design de Produto e Design Gráfico.
IEL-ES
Inscrições: no site sne.iel.org.br/es.
Cursos: Técnico em meio ambiente, técnico em edificações, técnico em eletrotécnica, análise de desenvolvimento de sistema, sistema da informação, ciência da computação, técnico em informática, administração, economia, engenharia de produção, tecnólogo em recursos humanos, técnico em mecânica, técnico em logística, publicidade e propaganda, marketing, técnico em administração, técnico em eletrotécnica, técnico em eletromecânica e técnico em eletrônica.
Bolsa: Pode chegar a R$ 1.030.
PREFEITURA DE VITÓRIA
Vagas: As oportunidades são, para estudantes de Licenciatura Plena em Pedagogia (a partir do 3º até o antepenúltimo período) e licenciaturas como Educação Física, Língua Portuguesa/Inglês, Matemática, Geografia, História, Ciências Biológicas e Artes.
Inscrições: devem ser feitas na sede da Secretaria, que fica na Rua Dr. Arlindo Sodré, 485, Itararé, Vitória. O atendimento ocorre das 9 às 12 horas e das 13h às 16h30, de segunda a quinta-feira.
Bolsa: R$ 550,00.
BANDES
Bolsa-auxílio: é de R$ 1.113,29 e auxílio-transporte de R$ 150,00.
Inscrições: até 4 de junho, no site
Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Jornalismo.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
Vagas: Formação de cadastro de reserva de estudantes
Bolsa: é de R$ 800, para carga horária de 20 horas semanais, além de auxílio-transporte no valor mensal de R$ 100,00 e a cobertura de seguro de acidentes pessoais.
Inscrições: até 27 de maio de 2018, pelo endereço eletrônico do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
CENTER RH
Vagas: Administração, Ciências Contábeis, Recursos Humanos, Ensino médio, Letras Inglês, Matemática, Pedagogia, Química, Técnico em Administração, Técnico em Informática, Técnico em Segurança do Trabalho.
Inscrição: no site www.centerrh.com.br.
 

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