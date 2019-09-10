Confira as vagas de emprego disponíveis no ES

Oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Arquivo

CONFIRA AS VAGAS

Royal Market

A empresa do setor da construção civil Royal Brasil está selecionando representantes comerciais para atuar em todo o país. A companhia utiliza perfis de PVC, proporcionando obras mais sustentáveis.

Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa ter conhecimento do mercado da construção civil, experiência comercial, infraestrutura própria, experiência mínima de 3 anos em obras convencionais e experiência de relacionamento com o setor público

Os currículos devem ser enviados para o e-mail [email protected] . Mais informações: 3241-7416

EasyBox

A Easy Box também está com oportunidades de emprego para representantes comerciais. A empresa produz negócios sobre rodas com perfis de PVC. As exigências para o cargo são ter experiência com representação de produtos/vendas e boa comunicação

Os currículos devem ser enviados para o e-mail [email protected] . Informações: 3241-7416

Ervas Naturais

A marca de cosméticos capilares Ervas Naturais contrata para promotora de vendas. O cargo exige que a candidata tenha ensino médio completo, experiência mínima de seis meses com promoção de vendas e gostar de atuar no mercado de beleza e cosméticos.

As atividades envolvidas no trabalho são explicar sobre a composição e utilização dos produtos, indicar o produto correto para o tratamento em questão; cuidar dos produtos nas gôndolas, mantendo-os limpos e organizados; atrair e interagir positivamente com os clientes.

Os currículos deve ser enviados para o e-mail [email protected]

Apae da Serra

A Apae da Serra está com 18 novas oportunidades de emprego. A instituição recebe o currículos dos interessados até o dia 18 de setembro, e-mail [email protected]

As oportunidades são para atuar em diversas áreas de atendimento da instituição, como fisioterapia (5), fonoaudiologia (5), psicologia (1) e terapia ocupacional (1), e em cargos administrativos (1), como atendente de consultório (3), analista de gestão de projetos (2) e auxiliar administrativo. A contratação será realizada no regime CLT e a carga horária varia entre os cargos disponíveis.

Embracon

A Embracon, administradora de consórcio, está com 33 vagas abertas para vendedores no Espírito Santo. Ao todo, são 33 oportunidades distribuídas em sete filiais do Estado, sendo sete vagas em Serra, seis em Linhares, seis em Vitória, cinco em Vila Velha, quatro em Cariacica, três em Cachoeiro de Itapemirim e duas em Guarapari. Além disso, há também três vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD).

embracon.gupy.io. Os candidatos podem se cadastrar no site:

Atacado Vem

O Atacado Vem vai abrir 150 vagas de emprego na Serra . A loja vai atuar no segmento atacarejo e pertence ao Grupo Coutinho, controlador das marcas Extrabom, Extraplus, Hortomercado e Extracenter. A loja deve ser inaugurada até final do ano.

Os interessados devem cadastrar o currículo no site www.atacadovem.com.br . A empresa não receberá currículos na Central Administrativa ou no canteiro de obras. As inscrições acontecerão apenas pelo site, onde o interessado deixará informações profissionais e contatos.