Confira as vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (5)

Oportunidades para trabalhar em empresa de call center Crédito: Divulgação

Quem está à procura de emprego deve ficar atento. Isso porque três grandes empresas estão com vagas abertas nesta terça-feira (5). A remuneração pode passar de R$ 4,4 mil mensais.

Os interessados devem ficar atentos quanto aos requisitos para cada cargo e também onde se inscrever.

A BrasilCenter Comunicações está com vagas abertas para assistente de produção. Para participar da seleção, o candidato precisa ter o ensino médio completo e conhecimento de Pacote Office.

O salário é de R$ 1.290,00, mais vale-transporte, ticket alimentação, assistência médica/odontológica, crescimento profissional, convênios sociais, entre outros benefícios. Os interessados devem enviar o currículo para: [email protected]

SESI e SENAI

O Sesi também abriu processo seletivo para a contratação de diversos profissionais. O candidato pode cadastrar o currículo no site www.sistemafindes.org.br

Há oportunidades para assistente administrativo PCD. O candidato precisa ter o ensino médio, experiência administrativa em secretaria escolar, atendimento, relatórios, controles, registros, pagamentos e organização de documentos e conhecimentos avançado em Pacote Office. A remuneração é de R$ 1.747,63.

Chances ainda para instrutor de música, professor de educação infantil ao 2º ano e professor de 3º ao 5º ano. O salário chega a R$ 2.721,02 e os contratos serão temporários.

O Senai também abriu vagas para a contratação de pessoal. De acordo com a instituição, há vaga para consultor, que tenha ensino superior em Engenharia. A oferta é de cinco vagas, sendo quatro para Grande Vitória e uma para Linhares. A remuneração inicial é de R$ 4.621,82, para carga horária de 40 horas semanais.

Chances também para instrutor de educação profissional básica para área de mecânica automotiva (1) e solda (1). O candidato precisa ter o ensino médio, experiência profissional na área e conhecimentos em Pacote Office. O salário é de R$ 1.061,55 e a carga horária de 20 horas semanais.

AZUL LINHAS AÉREAS

A Azul vai contratar 210 comissários de bordo até o fim do ano. De acordo com a companhia, a empresa não conta com uma base de comissários no Espírito Santo. Mas os capixabas que têm as carteiras válidas para atuarem na profissão podem se inscrever.

Os interessados podem cadastrar o currículo

As vagas já estão abertas e fazem parte do plano da companhia aérea de recrutar mil pessoas para todas as áreas em 2018  até o mês passado foram feitas 500 contratações- e realizar 800 promoções internas.

Os currículos podem ser cadastrados no site da empresa , na seção Trabalhe na Azul. A seleção é aberta a candidatos que tenham a partir de 18 anos, nível de inglês ou de espanhol avançado, ensino médio completo e os seguintes certificados válidos: CMA (Certificado Médico Aeronáutico) e CCT (Certificado de Conhecimentos Técnicos) ou CHT (Certificado de Habilitação Técnica).