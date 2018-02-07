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Vários cargos

Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (7)

Há oportunidades para cargos de vários níveis de escolaridade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 13:32

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 13:32

Há oportunidades para estagiários e profissionais já formados Crédito: Arquivo
Boas oportunidades para quem está à procura de emprego. Nesta quarta-feira, duas empresas de recrutamento e seleção e uma faculdade estão contratando profissionais de vários níveis de escolaridade.
Os interessados devem ficar atentos para não perder a chance de conseguir um trabalho com carteira assinada.
Só para se ter uma ideia, na Rhopen Consultoria são 36 vagas para áreas como Meio Ambiente, Recursos Humanos, Pedagogia, Comercial e Tecnologia da Informação. Há chances para emprego e estágio.
Para se candidatar, o candidato deve acessar o site
www.rhopen.com.br
para cadastrar o currículo. Há oportunidades para o Espírito Santo e para Minas Gerais.
Há chances para analista de recursos humanos, supervisor de manutenção preventiva, supervisor de meio ambiente, coordenador pedagógico, gerente comercial, vendedor de granito, analista de negócios, laboratorista, supervisor de atendimento, instrumentista, mecânico, supervisor de projetos, técnico em laboratório, analista de infraestrutura - aplicação, coordenador administrativo, eletricista, soldador, técnico especializado em manutenção, vulcanizador, engenheiro master, representante comercial, coordenador de RH, comprador, analista comercial, analista de departamento pessoal, analista de recrutamento e seleção, analista de qualidade, técnico de preditiva, analista de qualidade, recepcionista, consultor de implantação de sistemas HCM SAP e coordenador financeiro.
Há na Center RH as vagas são para advogado, assistente de controle de processos júnior, auxiliar administrativo, auxiliar de compras e logística, auxiliar de serviços gerais, consultor de vendas e secretária. Os currículos podem ser cadastrados no site www.centerrh.com.br.
Já o Grupo Multivix contrata para unidade de Vitória dois técnicos em enfermagem. Os candidatos precisam ter curso técnico em Enfermagem concluído; experiência na função e disponibilidade para 44 horas semanais. Os interessados deverão enviar currículo com o assunto TÉC ENFERMAGEM para o e-mail: [email protected].
 

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