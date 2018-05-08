Confira as vagas de emprego abertas nesta terça-feira (8)

Oportunidades de emprego para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Arquivo

Quem está à procura de emprego com carteira assinada deve ficar atento. Isso porque o Shopping Vila Velha deve abrir cerca de 350 vagas com a inauguração de novas lojas.

Até o final de junho o centro de compras contará com pelo menos mais 10 inaugurações, entre elas a do armarinho Celga. A expectativa é de que a unidade comece a funcionar ainda este mês.

Estão previstas ainda as lojas Arranjos, Consertto, Mestre Cervejeiro, Beauty B, Província do Pão, entre outras marcas.

Os interessados podem cadastrar o currículo no www.shoppingvilavelha.com.br . As funções serão para vendedor, caixa, estoquista e atendente.



Mais de 600 chances de emprego no Espírito Santo LEIA TAMBÉM Confira outras vagas de emprego

Shopping Mestre Álvaro

Vagas: São 2 vagas (vendedor e estoquista) na Pollo Wear.

Currículo: Deve ser entregue na loja.

Shopping Montserrat

Vagas: uma para vendedora na Morena Chic!. É preciso ter experiência em vendas e conhecimento sobre moda

Currículo: deve ser entregue na loja.

Lince Psicologia

Vagas: Analista de suprimentos, assistente comercial, auxiliar de depósito, operador de máquinas, técnico de automação, entre outras.

Center RH

Cadastro: no site no site www.centerrh.com.br

Vagas: Assistente de vendas, assistente técnico de móveis, atendente de SAC, auxiliar administrativo, consultor de vendas, enfermeiro e vendedor externo.

Psicoespaço

Vagas: Analista de dados, analista de RH (área de desenvolvimento), analista de RH, analista de RH - R&S, analista de TI, analista desenvolvedor de sistemas - sênior, assistente comercial (vendas internas), assistente de e-commerce, assistente de projetos (terceiro setor), auxiliar administrativo fiscal, auxiliar administrativo pleno (administração de benefícios em saúde), auxiliar de cobrança, auxiliar de farmácia, biomédico esteta, consultor de vendas - interno (ramo de veículos), coordenador de equipe multidisciplinar, coordenador de RH, diretor administrativo (área da saúde), executivo de contas (jornal), executivo de contas (TV), gerente administrativo, gerente administrativo financeiro, gerente de loja, gerente de loja, gerente de pousada (Anchieta), gerente de vendas, gerente geral, instalador de mídia, mecânico de manutenção industrial, motoboy e motorista carreteiro (produtos perigosos), motorista truck, operador de produção, operador de televendas PCD, recuperador de crédito PCD, representante autônomo  plano assistencial, secretária, vendedor externo (ramo alimentício), vendedor externo (seguros), vendedor interno, vendedor interno (automação comercial), vendedor interno (redes e provedores de internet) e vendedor telemarketing.

Psico Store

Vagas: Advogado júnior, analista contábil tributário, analista de desenvolvimento humano pleno, analista de RH sênior-business partner, analista meio ambiente sênior, assistente administrativo financeiro, assistente de TI, atendente de suporte, auxiliar de armazém PCD, coordenador contábil, coordenador de importação, encarregado de departamento pessoal, recepcionista e técnico em eletroeletrônica.