Confira as vagas de emprego abertas nesta terça-feira (11)

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Camila Domingues/ Palácio Piratini

Quem está à procura de emprego deve ficar atento às vagas abertas nesta terça-feira (11). Há chances para vários níveis de escolaridade.A oferta é para mais de 90 oportunidades. Confira:

LIMPSERVICE

A Limpservice, empresa de terceirização de mão de obra, está com 12 vagas abertas para a nova operação em Linhares, que começa no dia 22 de dezembro. As chances são para porteiro, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo e artífice.

A expectativa é de que outras vagas surjam no ano que vem. A empresa também vai aumentar as vagas disponíveis em Conceição da Barra e Pinheiros. A oferta será de 30 vagas para cargos como auxiliar de limpeza, auxiliar de expedição e jardineiro.

Os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected]

ARIADNE BEAUTY NAILS

A Ariadne Beauty Nails está com duas vagas de trabalho para vendedores para atuar nas lojas dos Shoppings Moxuara e Praia da Costa. Os candidatos, de ambos os sexos, devem ter experiência em venda de produtos para designers de unhas. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected]

PRÓ-MEMÓRIA

A Pró-Memória, que atua no segmento de gestão e informação documental, está com 85 vagas de emprego abertas em todo o país. Para o Espírito Santo, as oportunidades são para Bibliotecário /arquivista ou administrador (1) e assistente administrativo (5). Os candidatos devem enviar os currículos para [email protected]

SENAI

Inscrições abertas para o cargo de instrutor de educação profissional técnico - elétrica. Os interessados precisam ter ensino superior completo em Engenharia Elétrica, registro no órgão de classe, experiência profissional na área de eletroeletrônica. Desejável em regência de classe e conhecimentos em Sistemas Elétricos. Domínio do Pacote Office. A remuneração é de R$ 3.127,48. Os interessados podem fazer o cadastro no site www.sistemafindes.org.br

SESI

Oportunidade para o cargo de auxiliar administrativo, destinado a pessoas com deficiência e/ou profissionais reabilitados. O candidato precisa ter o ensino médio; experiência com atendimento ao cliente, emissão de faturas, controle de almoxarifado, pagamentos, cadastros e arquivo de documentos e conhecimentos em Pacote Office. O salário é de R$ 1.437,02

Há ainda vagas para assistente administrativo, destinado a quem tem o ensino médio completo. É desejável superior em andamento, com experiência em rotinas administrativas de biblioteca escolar, atividades culturais de leitura e escrita, atendimento ao público, organização de acervo e conhecimentos em Pacote Office. Os profissionais vão receber salário de R$ 1.747,63

A instituição conta também com vagas para professor de inglês em Cachoeiro de Itapemirim. Neste caso, a exigência é licenciatura plena em Letras Inglês e experiência em regência de classe.

Os interessados em uma das vagas precisa fazer cadastro no site www.sistemafindes.org.br

PSICOESPAÇO

Há chances para vários cargos e os cadastro podem ser feitas no site www.psicoespaco.com.br e concorrer a vaga correspondente.

Os cargos disponíveis são:

Almoxarife (com Operação de Empilhadeira)

Analista Administrativo (Segmento Padaria)

Analista de Desenvolvimento Organizacional

Analista de RH (Departamento Pessoal)

Analista de RH (Norte do ES)

Analista Financeiro Pleno

Assistente Administrativo

Assistente de RH - PCD

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Carga e Descarga/Estoque

Auxiliar de Produção

Auxiliar de Saúde Bucal

Auxiliar Industrial

Auxiliar Industrial (PCD) - 2 vagas para São Domingos do Norte

Babá

Consultor de Vendas

Coordenador de TI

Escriturário Administrativo Financeiro

Esfiheiro

Estagiário de Engenharia de Produção

Executivo de Contas (Jornal)

Faturista

Gerente de Educação à Distância (EAD)

Gerente Administrativo (Rede de Farmácias)

Gerente de Pós Graduação

Inspetor Estoque III Indústria Granito - 1 vaga para São Domingos do Norte

Motorista (Grande Vitória e Interior do ES)

Motorista Carreteiro (Produtos Perigosos)

Operador Industrial II (Operador Ponte Rolante) Logística - vaga para São Domingos do Norte

Enfermeiro e técnico de enfermagem PCD

Pessoas com Deficiência (PCD) - Cadastro de Reserva

Recepcionista (Consultório Veterinário)

Repositor de Mercadorias

Representante Autônomo (construção civil)

Supervisor de Loja

Supervisor de PCP e Almoxarifado

Técnico de Edificações