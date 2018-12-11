Confira as vagas de emprego abertas nesta terça-feira (11)

Quem está à procura de emprego deve ficar atento às vagas abertas nesta terça-feira (11). Há chances para vários níveis de escolaridade.A oferta é para mais de 90 oportunidades. Confira:
LIMPSERVICE
A Limpservice, empresa de terceirização de mão de obra, está com 12 vagas abertas para a nova operação em Linhares, que começa no dia 22 de dezembro. As chances são para porteiro, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo e artífice.
A expectativa é de que outras vagas surjam no ano que vem. A empresa também vai aumentar as vagas disponíveis em Conceição da Barra e Pinheiros. A oferta será de 30 vagas para cargos como auxiliar de limpeza, auxiliar de expedição e jardineiro.
Os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected].
ARIADNE BEAUTY NAILS
A Ariadne Beauty Nails está com duas vagas de trabalho para vendedores para atuar nas lojas dos Shoppings Moxuara e Praia da Costa. Os candidatos, de ambos os sexos, devem ter experiência em venda de produtos para designers de unhas. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected].
PRÓ-MEMÓRIA
A Pró-Memória, que atua no segmento de gestão e informação documental, está com 85 vagas de emprego abertas em todo o país. Para o Espírito Santo, as oportunidades são para Bibliotecário /arquivista ou administrador (1) e assistente administrativo (5). Os candidatos devem enviar os currículos para [email protected].
SENAI
Inscrições abertas para o cargo de instrutor de educação profissional técnico - elétrica. Os interessados precisam ter ensino superior completo em Engenharia Elétrica, registro no órgão de classe, experiência profissional na área de eletroeletrônica. Desejável em regência de classe e conhecimentos em Sistemas Elétricos. Domínio do Pacote Office. A remuneração é de R$ 3.127,48. Os interessados podem fazer o cadastro no site www.sistemafindes.org.br.
SESI
Oportunidade para o cargo de auxiliar administrativo, destinado a pessoas com deficiência e/ou profissionais reabilitados. O candidato precisa ter o ensino médio; experiência com atendimento ao cliente, emissão de faturas, controle de almoxarifado, pagamentos, cadastros e arquivo de documentos e conhecimentos em Pacote Office. O salário é de R$ 1.437,02
Há ainda vagas para assistente administrativo, destinado a quem tem o ensino médio completo. É desejável superior em andamento, com experiência em rotinas administrativas de biblioteca escolar, atividades culturais de leitura e escrita, atendimento ao público, organização de acervo e conhecimentos em Pacote Office. Os profissionais vão receber salário de R$ 1.747,63
A instituição conta também com vagas para professor de inglês em Cachoeiro de Itapemirim. Neste caso, a exigência é licenciatura plena em Letras Inglês e experiência em regência de classe.
Os interessados em uma das vagas precisa fazer cadastro no site www.sistemafindes.org.br.
PSICOESPAÇO
Há chances para vários cargos e os cadastro podem ser feitas no site www.psicoespaco.com.br e concorrer a vaga correspondente.
Os cargos disponíveis são:
Almoxarife (com Operação de Empilhadeira)
Analista Administrativo (Segmento Padaria)
Analista de Desenvolvimento Organizacional
Analista de RH (Departamento Pessoal)
Analista de RH (Norte do ES)
Analista Financeiro Pleno
Assistente Administrativo
Assistente de RH - PCD
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Carga e Descarga/Estoque
Auxiliar de Produção
Auxiliar de Saúde Bucal
Auxiliar Industrial
Auxiliar Industrial (PCD) - 2 vagas para São Domingos do Norte
Babá
Consultor de Vendas
Coordenador de TI
Escriturário Administrativo Financeiro
Esfiheiro
Estagiário de Engenharia de Produção
Executivo de Contas (Jornal)
Faturista
Gerente de Educação à Distância (EAD)
Gerente Administrativo (Rede de Farmácias)
Gerente de Pós Graduação
Inspetor Estoque III Indústria Granito - 1 vaga para São Domingos do Norte
Motorista (Grande Vitória e Interior do ES)
Motorista Carreteiro (Produtos Perigosos)
Operador Industrial II (Operador Ponte Rolante) Logística - vaga para São Domingos do Norte
Enfermeiro e técnico de enfermagem PCD
Pessoas com Deficiência (PCD) - Cadastro de Reserva
Recepcionista (Consultório Veterinário)
Repositor de Mercadorias
Representante Autônomo (construção civil)
Supervisor de Loja
Supervisor de PCP e Almoxarifado
Técnico de Edificações