Confira as vagas de cursos do Qualificar ES em Santa Leopoldina

Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria deve ficar atento. Isso porque o Programa Qualificar ES, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), vai abrir 2.100 vagas em 62 opções de cursos presenciais.
Está é a 2ª etapa de inscrição da 3ª oferta de vagas do programa. Em Santa Leopoldina, são 60 vagas em dois cursos do Qualificar ES Mulher e 120 oportunidades em outros quatro cursos.
Esse total faz parte das mais de 16,6 mil vagas oferecidas pelo Qualificar ES na terceira oferta, que é a última de 2019. O total de vagas também contempla públicos específicos da sociedade, como os indígenas e as mulheres.
Os interessados podem se inscrever até 14 de outubro, no site www.qualificar.es.gov.br. O resultado será divulgado no dia 18 de outubro.
Para participar dos cursos, os candidatos precisam ter mais de 16 anos, morar nos municípios em que os cursos serão realizados e ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde é preciso que o cidadão tenha idade mínima de 18 anos.
CONFIRA OS CURSOS
Local dos cursos: Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Rua Cabo Milton, Centro
Cursos:
Informática: 30
Informática e redes sociais para melhor idade: 30
Recepcionista: 30
Auxiliar de rotinas administrativas: 30
Qualificar ES Mulher
Local dos cursos: Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Rua Cabo Milton, Centro
Cursos:
Confeccionador de bolsas: 30
Costura: 30