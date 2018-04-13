Confira as oportunidades de emprego disponíveis nesta sexta (13)

Oportunidades para quem quer emprego com certeira assinada Crédito: Reprodução internet

Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades abertas nesta sexta-feira (13). Há chances para restaurante, vendedor de seguros, entre outras. Há ainda diversas vagas nas agências de emprego da Serra e Vitória.

Na rede McDonalds, a oportunidade é para analista contábil para atuar em Vitória. As entrevistas serão realizadas nesta segunda-feira (16), a partir das 14h no restaurante McDonalds do Centro, que fica na Avenida Princesa Isabel, 287. Para participar, é necessário ter formação técnica e, no mínimo, dois anos de experiência na área.

O profissional que quer trabalhar como corretores de seguros de vida e previdência pode se candidatar a uma das 10 vagas disponíveis na Mongeral Aegon. As inscrições podem ser feitas até junho. Podem se inscrever profissionais que desejem iniciar uma nova atividade como corretores, já que a seguradora oferece programa completo de formação para a profissão, em parceria com a Escola Nacional de Seguros (Funenseg). A exigência é ter o ensino médio completo, experiência em vendas, além de familiaridade com plataformas digitais. Os interessados podem se inscrever no site

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Sine

Oportunidades também nas agências de emprego da Grande Vitória. Só para se ter uma ideia, no Sine da Serra, são 77 vagas de emprego, com oportunidades vendedor de porta a porta, confeiteiro, padeiro, mecânico de automóveis, pizzaiolo e técnico de enfermagem.

Destas, nove vagas são para pessoas com deficiência nas funções de açougueiro, confeiteiro, padeiro e pizzaiolo.

O atendimento ocorre no Pró-Cidadão, avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

Há ainda 36 vagas na Agência do Trabalhador de Vitória. São 12 chances para auxiliar de limpeza PCD, uma para gerente de loja de supermercado, 10 para telefonista PCD, uma para ajudante de açougueiro, duas para instrutor de informática e 10 para porteiro PCD. A unidade funciona na Rua Amélia da Cunha Ornelas, 295,3º Andar da Escola de Governo, Bento Ferreira, das 8h às 17h, de segunda a sexta.