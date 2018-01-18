Confira as oportunidades de emprego disponíveis nesta quinta (18)

Há diversas opções para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Reprodução internet

Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades disponíveis nesta quinta-feira (18). Há vagas no comércio, instituição de ensino e até em banco.

CONFIRA AS VAGAS

SHOPPING PRAIA DA COSTA

Bella Donna: vaga para vendedora. É preciso ter experiência com vendas de roupas femininas. O currículo pode ser enviado para o e-mail: vaga para vendedora. É preciso ter experiência com vendas de roupas femininas. O currículo pode ser enviado para o e-mail: [email protected]

Airsoft: vaga para atendente, com idade entre 18 e 35 anos. Não é preciso ter experiência. O currículo pode ser enviados para o e-mail: vaga para atendente, com idade entre 18 e 35 anos. Não é preciso ter experiência. O currículo pode ser enviados para o e-mail: [email protected]

Fuel: vaga para caixa e vendedor (a), com idade até 30 anos. Desejável ter experiência mínima de 2 anos. O currículo pode ser enviado para o e-mail: vaga para caixa e vendedor (a), com idade até 30 anos. Desejável ter experiência mínima de 2 anos. O currículo pode ser enviado para o e-mail: [email protected]

Andarella: vaga para caixa, com idade entre 20 e 30 anos, e vendedora. Desejável ter experiência com atendimento ao público e funções de caixa. O currículo pode ser enviado para o e-mail: vaga para caixa, com idade entre 20 e 30 anos, e vendedora. Desejável ter experiência com atendimento ao público e funções de caixa. O currículo pode ser enviado para o e-mail: [email protected]

O Boticário: vaga para consultor de vendas, com idade entre 19 e 30 anos de idade. Currículo deve ser enviado para o e-mail: vaga para consultor de vendas, com idade entre 19 e 30 anos de idade. Currículo deve ser enviado para o e-mail: [email protected]

SHOPPING MESTRE ÁLVARO

Animasom: vaga para garçom e garçonete, com experiência na função, pode ter sido informal (descreva no currículo). Há ainda vaga para recepcionista e recreador infantil. O horário de trabalho é das 16h às 22h, ou seja, 6 horas diárias com 1 folga na semana sendo 1 domingo no mês. Os interessados devem ter o ensino médio completo ou cursando superior; experiência em atendimento ao cliente; disponibilidade de horário e para trabalhar aos finais de semana.

Interessados devem encaminhar o currículo para o email: [email protected] , mencionando o cargo no campo assunto.

MULTIVIX

O grupo Multivix está com vagas de emprego para as unidades na Grande Vitória. Há chances para intérprete de libras, técnico em química, técnico em mecânica, assistente financeiro, estágio em administração, além de vaga para pessoas com deficiência.

Os interessados deverão enviar currículo com o nome da vaga no assunto para o e-mail: [email protected]

SANTANDER

O Santander abriu processo seletivo para a contratação de 350 profissionais para os cargos de Gerente de Relacionamento Empresas I, II e III. As vagas estão distribuídas nos Estados da Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Piauí, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Minas Gerais, Brasília, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Amazonas, Ceará, Pará, Amapá, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Os interessados podem ter experiências tanto em instituições financeiras quanto em outros mercados. Para participar do processo seletivo, o interessado deve cadastrar o currículo no canal Trabalhe Conosco no site do Banco



