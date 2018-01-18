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Quer emprego

Confira as oportunidades de emprego disponíveis nesta quinta (18)

Há vagas no comércio, instituição de ensino e banco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 14:36

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 14:36

Há diversas opções para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Reprodução internet
Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades disponíveis nesta quinta-feira (18). Há vagas no comércio, instituição de ensino e até em banco.
CONFIRA AS VAGAS
SHOPPING PRAIA DA COSTA
Bella Donna: vaga para vendedora. É preciso ter experiência com vendas de roupas femininas. O currículo pode ser enviado para o e-mail: [email protected].
Airsoft: vaga para atendente, com idade entre 18 e 35 anos. Não é preciso ter experiência. O currículo pode ser enviados para o e-mail: [email protected]
Fuel: vaga para caixa e vendedor (a), com idade até 30 anos. Desejável ter experiência mínima de 2 anos. O currículo pode ser enviado para o e-mail: [email protected]
Andarella: vaga para caixa, com idade entre 20 e 30 anos, e vendedora. Desejável ter experiência com atendimento ao público e funções de caixa. O currículo pode ser enviado para o e-mail: [email protected].
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Garagem Estética Automotiva: Vaga para aplicador de insulfilm, polidor automotivo, vendedor e lavador de veículo com experiência. Currículos devem ser enviados para o e-mail: [email protected]
O Boticário: vaga para consultor de vendas, com idade entre 19 e 30 anos de idade. Currículo deve ser enviado para o e-mail:[email protected]
SHOPPING MESTRE ÁLVARO
Animasom: vaga para garçom e garçonete, com experiência na função, pode ter sido informal (descreva no currículo). Há ainda vaga para recepcionista e recreador infantil. O horário de trabalho é das 16h às 22h, ou seja, 6 horas diárias com 1 folga na semana sendo 1 domingo no mês. Os interessados devem ter o ensino médio completo ou cursando superior; experiência em atendimento ao cliente; disponibilidade de horário e para trabalhar aos finais de semana.
Interessados devem encaminhar o currículo para o email: [email protected], mencionando o cargo no campo assunto.
MULTIVIX
O grupo Multivix está com vagas de emprego para as unidades na Grande Vitória. Há chances para intérprete de libras, técnico em química, técnico em mecânica, assistente financeiro, estágio em administração, além de vaga para pessoas com deficiência.
Os interessados deverão enviar currículo com o nome da vaga no assunto para o e-mail: [email protected]
SANTANDER
O Santander abriu processo seletivo para a contratação de 350 profissionais para os cargos de Gerente de Relacionamento Empresas I, II e III. As vagas estão distribuídas nos Estados da Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Piauí, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Minas Gerais, Brasília, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Amazonas, Ceará, Pará, Amapá, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Os interessados podem ter experiências tanto em instituições financeiras quanto em outros mercados. Para participar do processo seletivo, o interessado deve cadastrar o currículo no canal Trabalhe Conosco no site do Banco.
 
 

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