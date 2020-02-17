Confira as oportunidades de emprego disponíveis em Viana

As chances são para cargos como Analista de RH, Assistente administrativo, Auxiliar de carga e descarga, Auxiliar de Cozinha, Estagiário em Engenharia Elétrica, Eletricista Diesel, Classificador de Café, Operador de Utilidades, Estagiário de Engenharia Civil, Auxiliar financeira PCD, Assistente RH PCD, Assistente RH PCD e Auxiliar administrativo PCD.

O atendimento é feito na sede da agência, que fica em Viana Sede, ao lado da Agência dos Correios, das 8 às 17 horas. Os interessados devem entregar os seguintes documentos: comprovante de residência, currículo atualizado, documentos pessoais (Carteira de Identidade e CPF) Carteira de Trabalho e certificados de cursos caso tenha.