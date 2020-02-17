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Confira as oportunidades de emprego disponíveis em Viana

Há vagas de trabalha para profissionais de todos os níveis de escolaridade; interessados devem procurar a Agência do Trabalho

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 12:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 12:13
Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Ministério do Trabalho/Divulgação
Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades abertas no início desta semana. A Agência do Trabalho de Viana está com novas vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada.
As chances são para cargos como Analista de RH, Assistente administrativo, Auxiliar de carga e descarga, Auxiliar de Cozinha, Estagiário em Engenharia Elétrica, Eletricista Diesel, Classificador de Café, Operador de Utilidades, Estagiário de Engenharia Civil, Auxiliar financeira PCD, Assistente RH PCD, Assistente RH PCD e Auxiliar administrativo PCD.
O atendimento é feito na sede da agência, que fica em Viana Sede, ao lado da Agência dos Correios, das 8 às 17 horas. Os interessados devem entregar os seguintes documentos: comprovante de residência, currículo atualizado, documentos pessoais (Carteira de Identidade e CPF) Carteira de Trabalho e certificados de cursos caso tenha. 

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CONFIRA OS CARGOS E OS REQUISITOS

Analista de RH - PL
  • Requisitos: Experiência na área; Ensino superior completo.
Assistente administrativo 
  • Requisitos: Ensino médio completo e conhecimento de ExceL
Auxiliar de carga e descarga
  • Requisitos: Ensino médio completo
Auxiliar de cozinha
  • Requisitos: Desejável Ensino Médio Completo e experiência em cozinha industrial
Estagiário em engenharia elétrica
  • Requisitos: Cursando o 4º período de Engenharia Elétrica.
Eletricista diesel
  • Requisitos: Experiência na função 
Classificador de café
  • Requisitos: Ensino médio completo e desejável Curso de Classificação e Degustação de Café;
Operador de utilidades
  • Requisitos: Ensino médio completo
Estagiário de engenharia civil
  • Requisitos: Cursando engenharia civil
Auxiliar financeiro PCD
  • Requisitos: Ensino médio completo e experiência na área.
Assistente de RH PCD
  • Requisitos: Ensino médio completo e experiência na área.
Auxiliar administrativo PCD
  • Requisitos: Ensino médio completo e experiência na área.

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