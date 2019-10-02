Confira as oportunidades de emprego abertas no ES

Profissionais que estão à procura de emprego devem ficar atentos. Diversas empresas estão com vagas abertas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. As chances estão disponíveis em restaurante, hospital, consórcio e empresa de recrutamento e seleção.
CONFIRA AS VAGAS
Outback Steakhouse
O Outback Stekhouse está com 15 vagas para atendente de restaurante para trabalhar na unidade de Vitória. Os interessados devem acessar o site www.jobs.kenoby.com/bloomin e selecionar a unidade de Vitoria. As inscrições vão até o dia 18 de outubro. O candidato deve ter ensino médio completo e disponibilidade de horário. É desejável curso superior em andamento.
Psicoespaço
A empresa de recrutamento e seleção está com diversas vagas de emprego abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade. Os interessados podem fazer o cadastro no site www.psicoespaco.com.br. Há oportunidades para cargos como analista de desenvolvimento de sistemas, analista de RH, assistente de cobrança, auxiliar de fabricação, promotor de vendas e técnico de enfermagem.
Embracon
O Consórcio Embracon está com 40 vagas de emprego abertas para as agências de Cariacica, Vila Velha, Vitória, Serra e Guarapari. As oportunidades são vendedor externo. Para participar da seleção, o candidao precisa estar cursando ou ter concluído o ensino superior, que tenha carro ou moto e disponibilidade para viagens. Os interessados devem enviar o currículo para os mails [email protected] e [email protected].
Grupo Meridional
Oportunidades para auxiliar de cozinha, auxiliar de farmácia, oficial polivalente, secretária de clínica, telefonista, técnico de enfermagem, enfermeiro e comprador. Ao enviar o currículo o candidato deve colocar no “assunto” o nome da vaga. Interessados devem efetuar cadastro no site www.hospitalmeridional.com.br ou enviar currículo para o e-mail [email protected].