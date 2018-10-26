Confira as oportunidades de emprego abertas nesta sexta-feira (26)

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: públicas/arquivo

A semana termina com diversas oportunidades de emprego nos setores do comércio e de serviços. As vagas são para profissionais de níveis médio e superior e os interessados já podem conferir como pode se candidatar.

Em alguns casos, não é necessário ter experiência. A maior oferta está disponível no na Brasil Center, com 120 vagas para representante de atendimento.

Já o comércio reúne 25 chances, a maior parte delas para o cargo de vendedor. Há ainda vagas para professor de inglês no Sesi.

CONFIRA AS VAGAS

BARGAIN

A multimarcas de acessórios Bargain está com uma vaga de vendedora e uma para auxiliar de serviços gerais/estoquista. É preciso ter mais de 18 anos e ser proativa. Não é necessária experiência prévia com vendas. Interessadas enviar currículo para [email protected]

BE UP

A marca capixaba de moda feminina Be Up está com uma vaga de vendedora para a loja da Praia do Canto e duas para as lojas da Glória, em Vila Velha. É desejável ser comunicativa, organizada, proativa, sensível e com vontade de crescer com a empresa. Interessadas enviar currículo para [email protected]

SHOPPING PRAIA DA COSTA

As vagas são para trabalhar na Hering (vendedor), Renner (fiscal de loja), Ella Canella (vendedora), Malwee para Brasileirinhos (vendedora), Ariadne Nails (vendedor), Vivara (vendedora), Fuel (vendedor), Garagem Estética Automotiva (aplicador de insulfilm, lavador de veículos, polidor automotivo e vendedor) e O Boticário (consultor de vendas). Os interessados podem procurar as lojas que oferecem as vagas.

SHOPPING MOXUARA

As vagas são para as lojas Euro Colchões (vendedor), Itapuã (vendedor temporário, apoio de loja e operador de caixa), Giraffas (supervisor e atendente) e H&G (vendedor temporário). Os interessados podem procurar as lojas que oferecem as vagas.

BRASIL CENTER COMUNICAÇÕES

A empresa está com inscrições abertas para o processo seletivo de 120 representantes de atendimento (telemarketing). Os interessados devem entrar em contato nos telefones 2121-4626, 2121-4658 de segunda à sexta feira das 9 às 17 horas.

Para se candidatar, é preciso ter o ensino médio completo, ter mais de 18 anos e noções básicas de informática. Não é necessário experiência. Também há chances para pessoas com deficiência.

SESI

Está com inscrições abertas para a seleção de professores de inglês para atuar no ano letivo de 2019. As chances são para Grande Vitória, Colatina e Linhares. Os interessados podem se inscrever até o dia 29 de outubro, no site www.sistemafindes.org.br