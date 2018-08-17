Confira as oportunidades de emprego abertas nesta sexta (17)

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

Três empresas e uma faculdade no Espírito Santo estão com oportunidades de emprego abertas nesta sexta-feira (17). Há chances para vários níveis de escolaridade. Os interessados devem enviar o currículo conforme determinação de cada companhia.

CONFIRA AS OPORTUNIDADES

MULTIVIX

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] , sem esquecer de informar o código do cargo no campo do assunto.

As oportunidades são para pessoas com deficiência para áreas Administrativas e Operacionais. Os interessados devem ter o ensino médio completo, informática básica (pacote Office) e experiência com atendimento ao público ou rotinas administrativas. Os interessados devem enviar o currículo com o código PCD.

Há ainda vagas para auxiliar de informática, destinadas a quem tem Curso Técnico em Informática concluído; experiência com sistemas operacionais, redes TCP/IP, cabeamento estruturado e telefonia IP e desejável conhecimento em banco de dados e sistema TOTVS Educacional. Os interessados deverão enviar currículo com o código AUXINFORMATICA02.

Oportunidades também para técnico em mecânica. O candidato precisa ter curso técnico em Mecânica concluído; experiência com operação de máquinas de torno, soldagem, hidráulica e metalografia; disponibilidade de horário e aos sábados. Os interessados deverão enviar currículo com o código TECMECANICA01.

A Multivix abriu vaga para estagiário em comunicação, para quem faz o curso partir do 5º período e tem conhecimento de ferramentas de edição de imagens. O código para envio é o ESTAGIOCOMUNICA01.

O estagiário em administração precisa estar a partir do 2º período; ter conhecimento intermediário de informática e afinidade com tecnologia. O código é o ESTAGIOADM06.

GUBERMAN INFORMÁTICA

A Guberman Informática, no Centro de Vitória, está com vaga abertas para consultor de pré-vendas. O profissional irá atuar num processo de vendas com etapas estruturadas e será o responsável exclusivo pela prospecção ativa de novos clientes.

O candidato precisa ter conhecimento em marketing digital e funil de vendas, além de experiência em vendas por telefone e na utilização de softwares CRM. Além disso, é preciso ter superior completo ou em andamento em Administração, Comunicação, Relações Públicas, Marketing, Publicidade e Propaganda ou outras áreas relacionadas à comunicação.

Os interessados devem enviar o currículo para [email protected]

BRASILCENTER COMUNICAÇÕES

A BrasilCenter Comunicações vai contratar supervisor de call center. Os interessados devem encaminhar o currículo para o email: [email protected] . No campo do assunto, é preciso informar o código Currículo SUP BCC.

MCDONALDS

O McDonalds está com vagas abertas em seus restaurantes de Vitória e Vila Velha para o cargo de técnico de manutenção. Para se candidatar, é preciso ter mais de 18 anos e ter conhecimentos em elétrica e refrigeração.