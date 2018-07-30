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417 vagas

Concursos da PM e dos Bombeiros têm mais de 49 mil inscritos

Maior concorrência é para a vaga de oficial dos Bombeiros, com 265 candidatos/vaga; provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 26 de agosto

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 20:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 20:47
Polícia Militar terá o reforço de 250 novos soldados Crédito: Bernardo Coutinho
Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. As provas objetivas serão aplicadas no dia 26 de agosto. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga. 
O cargo mais procurado é o de oficial do Corpo de Bombeiros, que registrou 1.860 candidatos inscritos e que concorrem a sete oportunidades, ou seja, são 265 participantes para cada vaga disponível.
O Corpo de Bombeiros oferece ainda outra 120 vagas para soldados combatentes, que conta com a disputa de 9.695 inscritos. A relação candidato-vaga é de 80 por 1.
De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), o total de participantes (49.081) refere-se aos candidatos que efetuaram o pagamento de taxas e/ou foram atendidos por pré-requisitos solicitados pela banca realizadora dos concursos. As inscrições foram finalizadas na última sexta-feira (27).
O concurso de soldado combatente da PM registrou 29.948 candidatos. São 250 chances e a concorrência registra 119 inscritos por vaga. Para soldado músico, serão 218 pessoas na disputa das dez oportunidades oferecidas.
Já o certame para oficial da Polícia Militar tem 7.360 inscritos, que disputam as 30 vagas oferecidas, ou seja, 245 candidatos por vaga.
Os subsídios brutos para praças e oficiais, após formação e ingresso na carreira, vão de R$ 2.778,43 a R$ 5.823,07. Os militares vão receber ainda auxílio-alimentação de R$ 300.
A provável data da prova é 26 de agosto. Serão aplicadas provas objetivas  com 80 questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos  e de Redação.

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