Concursos bancários: três editais com inscrições abertas

Banestes tem três editais para formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior Crédito: Divulgação | Banestes

Quem tem expectativa de tentar a carreira bancária pode optar por até dois concursos públicos de três bancos: Banestes, Banco do Brasil e Banpará. Os salários iniciais vão de R$ 2.192,88 a R$ 5.770,90.

As provas para o Banestes e Banpará serão no dia 6 de maio. Já a prova do Banco do Brasil é no dia 13 de maio.

O único concurso federal aberto é o do Banco do Brasil, de nível médio, para o cargo de escriturário. São 30 vagas para entrada imediata e 30 para cadastro de reserva. O salário é de R$ 2.718,73, para 30 horas semanais de trabalho.

O Banco do Espírito Santo, o Banestes, tem três editais para formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior. Os salários são de até R$ 3.800 para cargas horárias entre 30h e 40h semanais, além de benefícios.

O Banpará, banco do Estado do Pará, tem concurso para o preenchimento de 126 vagas de nível médio e superior. Os salários variam de R$ 2.192,88 a R$ 5.770,90, mais participação nos lucros e auxílio refeição.

Banco do Brasil

Vagas: 60 vagas, sendo 30 para cadastro de reserva

Salário: R$ 2.718,73

Inscrições: até 27 de março

Data da prova: 13 de maio

Locais de prova: Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) Belém(PA), Belo Horizonte(MG), Brasília(DF), Campinas(SP), Curitiba(PR), Fortaleza(CE), Porto Alegre(RS), Recife(PE), Rio de Janeiro(RJ) ou São Paulo(SP).

Banca: Cesgranrio

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Banestes

Vagas: cadastro de reserva

Salário: R$ 3.800

Inscrições: até 5 de abril

Data da prova: 6 de maio

Locais de prova: Vitória, Vila Velha, Colatina, Linhares, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante e Guarapari, no Espírito Santo.

Banca: FGV projetos

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Banpará

Vagas: 126 vagas

Salário: até R$ 5.770,90

Inscrições: até 16 de abril

Data da prova: 6 de maio

Locais de prova: Belém, Castanhal, Marabá e Santarém

Banca: Fadesp

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