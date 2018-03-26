Concursos bancários: três editais com inscrições abertas

Quem tem expectativa de tentar a carreira bancária pode optar por até dois concursos públicos de três bancos: Banestes, Banco do Brasil e Banpará. Os salários iniciais vão de R$ 2.192,88 a R$ 5.770,90.
As provas para o Banestes e Banpará serão no dia 6 de maio. Já a prova do Banco do Brasil é no dia 13 de maio.
O único concurso federal aberto é o do Banco do Brasil, de nível médio, para o cargo de escriturário. São 30 vagas para entrada imediata e 30 para cadastro de reserva. O salário é de R$ 2.718,73, para 30 horas semanais de trabalho.
O Banco do Espírito Santo, o Banestes, tem três editais para formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior. Os salários são de até R$ 3.800 para cargas horárias entre 30h e 40h semanais, além de benefícios.
O Banpará, banco do Estado do Pará, tem concurso para o preenchimento de 126 vagas de nível médio e superior. Os salários variam de R$ 2.192,88 a R$ 5.770,90, mais participação nos lucros e auxílio refeição.
Banco do Brasil
Vagas: 60 vagas, sendo 30 para cadastro de reserva
Salário: R$ 2.718,73
Inscrições: até 27 de março
Data da prova: 13 de maio
Locais de prova: Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) Belém(PA), Belo Horizonte(MG), Brasília(DF), Campinas(SP), Curitiba(PR), Fortaleza(CE), Porto Alegre(RS), Recife(PE), Rio de Janeiro(RJ) ou São Paulo(SP).
Banca: Cesgranrio
Banestes
Vagas: cadastro de reserva
Salário: R$ 3.800
Inscrições: até 5 de abril
Data da prova: 6 de maio
Locais de prova: Vitória, Vila Velha, Colatina, Linhares, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante e Guarapari, no Espírito Santo.
Banca: FGV projetos
Veja os editais completos.
Banpará
Vagas: 126 vagas
Salário: até R$ 5.770,90
Inscrições: até 16 de abril
Data da prova: 6 de maio
Locais de prova: Belém, Castanhal, Marabá e Santarém
Banca: Fadesp