Concursos abertos no ES com salários de até R$ 9,6 mil

Prefeitura de Viana está com 217 vagas Crédito: Divulgação

Seis concursos abertos no Espírito Santo com salários que podem chegar a R$ 9,6 mil. Ao todo, são mais de 470 vagas em todos os níveis de escolaridade.

As prefeituras de Aracruz, Viana e Itapemirim abriram concurso para a contratação de novos servidores. Já em Piúma, as chances são para guarda-vidas temporários.

A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) vai selecionar professores para preencher vagas por tempo determinado. O objetivo é formar cadastro de reserva.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

SECTI

Processo seletivo professores temporários nas duas escolas técnicas do Estado: o Centro Estadual de Educação Técnica (Ceet) Talmo Luiz Silva, em João Neiva, e Vasco Coutinho, em Vila Velha. A remuneração varia de R$ 1.148,51 a R$ 3.732,67. Inscrições até as 17 horas de amanhã, no site www.selecao.es.gov.br

PREFEITURA DE PIÚMA

Estão abertas até o dia 31 de dezembro as inscrições para a seleção de 36 guarda-vidas. A remuneração é de R$ 1.045,63, mais auxílio alimentação de R$ 359,70. Inscrições no site www.controladoria.piuma.es.gov.br

PREFEITURA DE VIANA

Oferta de 217 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 970,00 até R$ 2.674,98. Inscrições até 3 de janeiro, no site www.consulpam.com.br

PREFEITURA DE ARACRUZ

São 84 vagas para área da Educação. A seleção é aberta a candidatos com nível superior na área em que quer lecionar. O salário é de R$ 2.159,51. Inscrições até 6 de janeiro, no site www.ibade.org.br

UFES

São quatro vagas para professor. A remuneração varia de R$ 3.449,83 a R$ 9.600,92, de acordo com a titulação do candidato. Os selecionados de nível superior devem atuar em regime de 20h ou Dedicação Exclusiva. Para as áreas de Ciências Biológicas/ Fisiologia (1) e Ciências Biológicas/ Bioquímica (1) o prazo vai até 18 de janeiro. Já para Química/ Físico-Química (1) e Química/ Química Geral e Inorgânica (1) os candidatos podem se inscrever até 28 de dezembro.

PREFEITURA DE ARACRUZ II

São 37 oportunidades para cargos de níveis fundamental e superior. A remuneração pode chegar a R$ 4,1 mil. Inscrições até 20 de janeiro, no site www.ibade.org.br

PREFEITURA DE ITAPEMIRIM