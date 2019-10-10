Concurso para professores de Vitória tem 120 candidatos por vaga

Prefeitura de Vitória vai contratar 172 vagas Crédito: Vitor Jubini

As inscrições terminaram na última segunda-feira (7).

O processo seletivo contará com provas objetivas e discursivas, que serão aplicadas no dia 27 de outubro de 2019. Haverá ainda avaliação de títulos.

O prazo de validade da seleção é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

A seleção oferece 172 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Na maioria das vagas, o candidato precisa ter licenciatura plena com habilitação específica na área de atuação. Para as funções de professores de educação básica I e II, os concorrentes, no lugar de Licenciatura Plena em Pedagogia, podem ter Normal Superior.