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Disputa

Concurso para professores de Vitória tem 120 candidatos por vaga

Ao todo, foram inscritos 20.800 candidatos; provas serão aplicadas no final de outubro

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 15:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2019 às 15:18
Prefeitura de Vitória vai contratar 172 vagas  Crédito: Vitor Jubini
O concurso público para o magistério da Prefeitura de Vitória registrou a participação de 20.800 pessoas, que concorrem a uma das 172 oportunidades na rede pública municipal. A informação é da Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação (Seges) do município. Ao todo são cerca de 120 candidatos por vaga.
As inscrições terminaram na última segunda-feira (7).

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O processo seletivo contará com provas objetivas e discursivas, que serão aplicadas no dia 27 de outubro de 2019. Haverá ainda avaliação de títulos.
O prazo de validade da seleção é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.
A seleção oferece 172 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Na maioria das vagas, o candidato precisa ter licenciatura plena com habilitação específica na área de atuação. Para as funções de professores de educação básica I e II, os concorrentes, no lugar de Licenciatura Plena em Pedagogia, podem ter Normal Superior.
Para a função pedagógica, o candidato deve ter Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Supervisão, Orientação, Administração, Inspeção ou Gestão Escolar.
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