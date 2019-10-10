Concurso para professores de Vitória tem 120 candidatos por vaga

O concurso público para o magistério da Prefeitura de Vitória registrou a participação de 20.800 pessoas, que concorrem a uma das 172 oportunidades na rede pública municipal. A informação é da Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação (Seges) do município. Ao todo são cerca de 120 candidatos por vaga.
As inscrições terminaram na última segunda-feira (7).
O processo seletivo contará com provas objetivas e discursivas, que serão aplicadas no dia 27 de outubro de 2019. Haverá ainda avaliação de títulos.
O prazo de validade da seleção é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.
A seleção oferece 172 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Na maioria das vagas, o candidato precisa ter licenciatura plena com habilitação específica na área de atuação. Para as funções de professores de educação básica I e II, os concorrentes, no lugar de Licenciatura Plena em Pedagogia, podem ter Normal Superior.
Para a função pedagógica, o candidato deve ter Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Supervisão, Orientação, Administração, Inspeção ou Gestão Escolar.