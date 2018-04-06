Concurso para defensor público tem salário de R$ 22 mil no RS

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. São 50 vagas para defensores públicos com remuneração inicial de R$ 22.213,43. Confira o edital.
Para se candidatar, é necessário ter o título de bacharel de direito no momento da posse, entre outros requisitos. As inscrições vão até as 14h dia 30 de abril, no site da Fundação Carlos Chagas. A taxa é de R$ 280.
O processo seletivo é composto por cinco fases: prova com questões objetivas e de múltipla escolha; provas escritas, com questões discursivas; sindicância sobre a vida do candidato, exames de sanidade física e psiquiátrica, avaliação psicológica, entrevistas e provas orais; prova de tribuna; e prova de títulos.
A data de realização da prova objetiva está prevista para o dia 6 de junho.