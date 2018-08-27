Concurso do DER: vagas abertas com salários de R$ 6,1 mil

Na tarde desta segunda-feira (27) foram anunciadas mais de 1,2 mil vagas em novos concursos públicos autorizados no Espírito Santo. Entre os órgãos, está o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), com 16 vagas de nível superior para o cargo de Técnico Superior Operacional. A remuneração é de R$ 6.162,16, sem contar com o auxílio-alimentação de R$ 300,00.
Também serão abertas oportunidades de nível médio e superior para a Junta Comercial (Jucees), Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) e o de Obras Públicas (Iopes), Secretaria da Educação (Sedu) e Secretaria de Controle e Transparência (Secont). São 211 vagas para nível médio e 1.046 para nível superior.