Concurso do DER: vagas abertas com salários de R$ 6,1 mil

Na tarde desta segunda-feira (27) foram anunciadas mais de 1,2 mil vagas em novos concursos públicos autorizados no. Entre os órgãos, está o Departamento de Estradas de Rodagem (), com 16 vagas de nível superior para o cargo de Técnico Superior Operacional. A remuneração é de R$ 6.162,16, sem contar com o auxílio-alimentação de R$ 300,00.