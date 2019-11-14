Concurso da Prefeitura de Vitória tem 163 candidatos por vaga

O concurso público da área da Saúde da Prefeitura de Vitória tem 163 candidatos que disputam uma das 151 vagas disponíveis. Ao todo, foram registradas 24.675 inscrições. O cargo com a maior concorrência, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) é o de técnico de enfermagem - 40 horas.
O processo seletivo do município prevê o preenchimento de cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.153,56 a R$ 8.143,00 em regime de 20 a 40 horas semanais.
As provas serão aplicadas no dia 1º de dezembro de 2019. O horário e o local dos exames serão informados no cartão de informação do candidato, que estará disponível no site www.institutoaocp.org.br a partir de 26 de novembro de 2019.
Os candidatos aos cargos de nível superior farão ainda avaliação de títulos.