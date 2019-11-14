Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Concurso da Prefeitura de Vitória tem 163 candidatos por vaga
Saúde

Concurso da Prefeitura de Vitória tem 163 candidatos por vaga

Processo seletivo do município oferece 151 vagas e atraiu mais de 24 mil candidatos; provas serão aplicadas no dia 1º de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 16:02

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 16:02

Prefeitura de Vitória vai contratar 151 profissionais da área da Saúde Crédito: Vitor Jubini
concurso público da área da Saúde da Prefeitura de Vitória tem 163 candidatos que disputam uma das 151 vagas disponíveis. Ao todo, foram registradas 24.675 inscrições. O cargo com a maior concorrência, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) é o de técnico de enfermagem - 40 horas.
O processo seletivo do município prevê o preenchimento de cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.153,56 a R$ 8.143,00 em regime de 20 a 40 horas semanais.

Veja Também

Hucam abre concurso público com salário de até R$ 8,6 mil

As provas serão aplicadas no dia 1º de dezembro de 2019. O horário e o local dos exames serão informados no cartão de informação do candidato, que estará disponível no site www.institutoaocp.org.br a partir de 26 de novembro de 2019.
Os candidatos aos cargos de nível superior farão ainda avaliação de títulos.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados