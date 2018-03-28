Concurso da PM vai selecionar médicos de 10 especialidades

Hospital da Polícia Militar em Vitória Crédito: Arquivo

O concurso da Polícia Militar do Espírito Santo vai selecionar 20 médicos de 10 especialidades diferentes. Para essa seleção haverá um edital específico. A Secretaria de Segurança Pública (Sesp) espera que 600 candidatos se inscrevam.

A informação foi divulgada no Diário Oficial desta quarta-feira (28), no chamamento público para a contratação de uma instituição para a realização do concurso específico para os oficiais médicos.

Segundo a Sesp, o processo de escolha da empresa que organizará o concurso para praças e oficiais combatentes da PM continua em andamento. A previsão é de que a organizadora seja escolhida na próxima semana.

Confira as especialidades médicas:

- Cardiologia (3 vagas)

- Dermatologia (1 vaga)

- Infectologia (1 vaga)

- Medicina do Trabalho (1 vaga)

- Medicina Física e Reabilitação (1 vaga)

- Neurologia (1 vaga)

- Oftalmologia (3 vagas)

- Ortopedia (3 vagas)

- Urologia (1 vaga)

- Psiquiatria (5 vagas)

CONCURSOS

Os concursos da Polícia Militar e dos Bombeiros estão sendo aguardados desde de novembro de 2017, depois de um anúncio do governador Paulo Hartung.

Ao todo, serão 437 vagas para as duas instituições. Para a PM serão 310 oportunidades, distribuídas pelos cargos de soldado (250), oficial (30), oficial médico do Hospital da Polícia Militar (20) e músico (10).

Para bombeiros, são 120 soldados e 7 oficiais. A remuneração é de R$ 3.272,06 para soldados e R$ 6.716,48 para oficiais. Já estão inclusos a escala extra e o auxílio alimentação.

Para participar do concurso, é necessário ter o nível médio, com exceção dos oficiais médicos, que exigem o nível superior.

O concurso contará com provas objetivas, teste de aptidão física, exame psicossomático, exame de saúde, investigação social e teste toxicológico.

O curso de formação de soldados tem a duração de dois anos, sendo um ano de teoria e um ano de estágio supervisionado. Já a formação dos oficiais é de três anos e um de estágio probatório. É bom lembrar que os oficiais saem da academia com uma formação de nível superior.

Os últimos concursos para soldado e oficial foram lançados em 2013. Já o Corpo de Bombeiros teve o último edital publicado no final de 2010.