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edital específico

Concurso da PM vai selecionar médicos de 10 especialidades

Empresa será contratada para realizar exclusivamente o concurso de oficiais médicos

Publicado em 28 de Março de 2018 às 14:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 14:37
Hospital da Polícia Militar em Vitória Crédito: Arquivo
O concurso da Polícia Militar do Espírito Santo vai selecionar 20 médicos de 10 especialidades diferentes. Para essa seleção haverá um edital específico. A Secretaria de Segurança Pública (Sesp) espera que 600 candidatos se inscrevam.
A informação foi divulgada no Diário Oficial desta quarta-feira (28), no chamamento público para a contratação de uma instituição para a realização do concurso específico para os oficiais médicos. 
Segundo a Sesp, o processo de escolha da empresa que organizará o concurso para praças e oficiais combatentes da PM continua em andamento. A previsão é de que a organizadora seja escolhida na próxima semana.
Confira as especialidades médicas:
- Cardiologia (3 vagas)
- Dermatologia (1 vaga)
- Infectologia (1 vaga)
- Medicina do Trabalho (1 vaga)
- Medicina Física e Reabilitação (1 vaga)
- Neurologia (1 vaga)
- Oftalmologia (3 vagas)
- Ortopedia (3 vagas)
- Urologia (1 vaga)
- Psiquiatria (5 vagas)
CONCURSOS
Os concursos da Polícia Militar e dos Bombeiros estão sendo aguardados desde de novembro de 2017, depois de um anúncio do governador Paulo Hartung.
Ao todo, serão 437 vagas para as duas instituições. Para a PM serão 310 oportunidades, distribuídas pelos cargos de soldado (250), oficial (30), oficial médico do Hospital da Polícia Militar (20) e músico (10).
Para bombeiros, são 120 soldados e 7 oficiais. A remuneração é de R$ 3.272,06 para soldados e R$ 6.716,48 para oficiais. Já estão inclusos a escala extra e o auxílio alimentação.
Para participar do concurso, é necessário ter o nível médio, com exceção dos oficiais médicos, que exigem o nível superior.
O concurso contará com provas objetivas, teste de aptidão física, exame psicossomático, exame de saúde, investigação social e teste toxicológico.
O curso de formação de soldados tem a duração de dois anos, sendo um ano de teoria e um ano de estágio supervisionado. Já a formação dos oficiais é de três anos e um de estágio probatório. É bom lembrar que os oficiais saem da academia com uma formação de nível superior.
Os últimos concursos para soldado e oficial foram lançados em 2013. Já o Corpo de Bombeiros teve o último edital publicado no final de 2010.
 

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