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437 vagas

Concurso da PM e dos Bombeiros tem organizadora definida

Instituto AOCP será responsável pelo planejamento e execução do certame.

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 15:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 15:43
Policiais Militares fazem segurança nas ruas Crédito: Gazeta Online
A banca organizadora dos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo foi divulgada no Diário Oficial desta quinta-feira (5). O Instituto AOCP fica responsável pelo planejamento e execução do
certame.
Apesar de não ser tradicional, a banca é uma instituição confiável, de acordo com coordenadora pedagógica do Damásio Educacional, Suelen Rodrigues. Ela tem um know-how bacana, principalmente em concursos de prefeituras e de Polícia Militar. São mais de 15 anos no mercado, então dá para visualizar que a banca é séria, disse.
Segundo a coordenadora, na parte jurídica, a banca cobra decorar textos de leis. Também há muitas questões de interpretação de texto com enunciados objetivos. O conteúdo é bem elaborado. Não é muito difícil, é de nível médio de dificuldade, afirmou.
Ao todo, serão 437 vagas ofertada. Para a PM serão 310 oportunidades, distribuídas pelos cargos de soldado (250), oficial (30), oficial médico do Hospital da Polícia Militar (20) e músico (10). Para bombeiros, são 120 soldados e 7 oficiais. A remuneração é de R$ 3.272,06 para soldados e R$ 6.716,48 para oficiais. Já estão inclusos a escala extra e o auxílio alimentação.
Para participar do concurso, é necessário ter o nível médio, com exceção dos oficiais médicos, que exigem o nível superior.
O processo seletivo contará com provas objetivas, teste de aptidão física, exame psicossomático, exame de saúde, investigação social e teste toxicológico.
O curso de formação de soldados tem a duração de dois anos, sendo um ano de teoria e um ano de estágio supervisionado. Já a formação dos oficiais é de três anos e um de estágio probatório. Os oficiais saem da academia com uma formação de nível superior.
A abertura do concurso público para área de segurança pública foi anunciada pelo governador Paulo Hartung em novembro de 2017. Os últimos concursos para soldado e oficial foram lançados em 2013. Já o Corpo de Bombeiros teve o último edital publicado no final de 2010.

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